Toksikolog ne demek, TDK'ya göre Toksikolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Toksikolog ne demek? Toksikolog TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi toksikolog kelimesi. Peki toksikolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre toksikolog nedir, toksikolog kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Toksikolog kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Toksikolog kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

TOKSİKOLOG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Toksikolog kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Toksikolog kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre toksikolog kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Toksikoloji ile uğraşan kimse

