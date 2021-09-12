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Trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürmüştü! Irmak Arıcı haftalar sonra yaptığı hatanın farkına vardı! "Affedersiniz biliyorum"

Trafikte, yol verme kavgasında tartıştığı kişinin yüzüne tüküren şarkıcı Irmak Arıcı haftalar sonra hata yaptığının farkına vararak "Bugüne kadar hayal kırıklığına uğrattığım her kalp için çok üzgünüm" dedi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli ile  düet yaptığı ‘Mühür’ şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, geçtiğimiz haftalarda rafikte yol verme meselesi yüzünden bir adamla tartışmış, aracından inerek tartıştığı adamın yanına giden Arıcı "Senin gibi adamların yüzüne nasıl tükürüyorum bak" deyip tartıştığı kişinin yüzüne tükürmüştü.

Tükürükten sonra da durmayan şarkıcı, "Hoşçakal Allah'ın eziği, defol. Adam ol" diye bağırmaya başlamıştı. Şarkıcının bu hareketi sonucunda hayrete düşen sürücü ise "Korona salgını varken birine tükürmek suç." demişti. Adamın kolunu sıkan genç şarkıcının o anları, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilmiş, umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Arıcı, daha sonra olay yerinden ayrılmıştı.

{TITLE_STRIP}Irmak Arıcı'dan skandal hareket! Trafikte yol verme kavgasında tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü!

Trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürmüştü! Irmak Arıcı haftalar sonra yaptığı hatanın farkına vardı! Affedersiniz biliyorum

HAYRANLARINI ÇILDIRTTI

Henüz skandal hareketi unutulmamışken, birkaç gün sonra  Arıcı, çıktığı mekanda kendisini dinlemeye gelenleri çileden çıkarmıştı. Dakikalarca hareketsiz duran ve kendisini kaybeden Arıcı'yı dinlemeye gelenler de, bu hallerine anlam verememişti. Genç şarkıcı, daha sonra sahneden zorla indirilmişti.

{TITLE_STRIP}Irmak Arıcı'dan bir skandal daha! Konserinde sahneden indirildi!

Trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürmüştü! Irmak Arıcı haftalar sonra yaptığı hatanın farkına vardı! Affedersiniz biliyorum

HAFTALAR SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Tartıştığı kişinin yüzüne tüküren, ardından ise sahne aldığı mekanda hareketsiz durarak tepki alan Irmak Arıcı, günler sonra özür diledi.

Sosyal medya hesabı olan Instagram üzerinden fotoğraf payalaşan Arıcı şu sözlere yer verdi:

"Her şey için özür dilerim, bugüne kadar hayal kırıklığına uğrattığım her kalp için çok üzgünüm, benim aşkım müzik beni onunla tanıdınız onunla affedersiniz biliyorum..ve hep söylediğim gibi her ne çıkarsa çıksın dilinizden, dillendirdiğim her şarkı sizin sayenizde büyüdü.. milyonlara ulaştı, gönlünüzden öper, çalışarak karşınıza çıkacağım der, müzikle kalmanızı umut ederim sizi seven ırmak"

Trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürmüştü! Irmak Arıcı haftalar sonra yaptığı hatanın farkına vardı! Affedersiniz biliyorum

{TITLE_STRIP}Irmak Arıcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıları neler?

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