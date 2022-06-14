Transfer gözdesi Tolgahan Nurhak hayatını anlattı! Kendisini tanımak isteyenlere ayna tuttu! İşte yıldız futbolcu hakkında merak edilenler...

Gaziantep'te doğup futbol kariyerinde basamakları hızlıca çıkan isimler arasında yer alan golcü futbolcu Tolgahan Nurhak, futbola başlama hikayesi, kariyer hedefleri, özel yaşamı hakkında samimi ifadeler kullandı. Bölge Gündem Haber'in sorularını yanıtlayan golcü futbolcu Nurhak, şimdilerde Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC takımıyla anlaşarak kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken her şeyi samimiyetle anlattı.

Tolgahan Nurhak kimdir? Tolgahan Nurhak'ı kendisinden dinleyebilir miyiz?

1 Ocak 1993’te Gaziantep'te dünyaya geldim. Genç yaşlarda futbola başladım ama bir türlü keşfedilemedim. Brezilya’nın son 100 yıla verdiği en büyük yetenekler olan Ronaldinho, Ronaldo Nazârio ve Neymar gibi oyuncuları idol olarak gördüm.

Hayatının her anında futbolu düşünen biri olarak bazı sakatlıklar yaşamış olsam da kendimi hep hazır tutarak kariyerimde yükselmeyi hedefledim, bu doğrultuda çalışmalarımı sürdürüyorum.

Tolgahan Nurhak futbola nasıl başladı. Sebep neydi?

Beni futbola başlatan sebeplerden biri Japon çizgi filmi ‘’ Küçük Golcü" oldu. Buradan etkilenerek futbola başladım.

Size futbolu sevdiren şey nedir Tolgahan Bey?

Futbol dinlerin, renklerin ırkların bir araya geldiği bir ortak noktadır. Herkesin eğlendiği örnek aldığı mutlu olduğu bir şölendir. Bende bu şölenin parçası olmak istediğim için futbolu sevdim, bu olgular bana futbolu sevdirdi.

Tolgahan Nurhak'a futbolu sevdiren şeyleri öğrendik. Peki futbol kariyeriniz nasıl şekillendi? Basamaklı nasıl çıktınız?

Kariyerime Gaziantepspor'la başladım. Sonra yaşadığım sakatlıklar beni futboldan uzak kıldı. Profesyonel kariyerime 2019 sezonunda ilk adımımı kendi çabamla olmayacak bir yaşta 27 yaşında attım. Profesyonel olarak başladım hiç bir zaman umutlarımı kaybetmedim hep istedim futbolu. Hayatımda aldığım en büyük hediye futboldur.

Tolgahan Nurhak bir golcü olarak forvet pozisyonunda forma giyiyor. Ancak bu mevki dışında oynamak ister miydi?

Önceki kulübümde forvet arkası olarak oynadım, lakin şuan forvet oynamak istiyorum. Gol atıp oynadığım kulüpleri ve kendimi iyi yerlere getirmek istiyorum.

Kariyer hedefleriniz neler? Sizi nerelerde görebiliriz?

Üst düzey futbol oynamak istiyorum, kendimi kanıtlayıp büyük kulüplerde goller atmak istiyorum En büyük hayalim İspanya’da oynamak. Şans bulursam kendimi ispatlamak istiyorum.

Futbolcu olmasaydınız hangi mesleği yapardınız ?

Aşçı olmak isterdim, çünkü çok güzel yemekler yapıyorum.

Bir futbolcu olarak sizin izlerken en çok keyif aldığınız, unutamadığınız maç hangisi?

2005 yılında İstanbul'da oynanan Liverpool - Milan, Şampiyonlar Ligi finali en unutamadığımız maçtır. Milan 3-0 öndeyken Liverpool geriden gelerek o maçı almıştı unutamadığım efsane bir maçtı.

Dört büyüklerde forma giymek isteseydiniz?

Küçüklüğümden bu zamana kadar koyu bir Galatasaraylımdır. Galatasaray’da oynamak isterdim.

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