Ünlü fenomen Murat Övüç'ü erkekler çembere aldı! Koca koca adamlar diz çöktü, kendilerinden geçtiler!Süper Loto sonuçları 14 Haziran 2022 Salı | 14.06.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıKöpek tasması ile dolaşıyor, onu görenler şaşkına dönüyor! "Amacım nefsimi dizginleyip..."Transfer gözdesi Tolgahan Nurhak hayatını anlattı! Kendisini tanımak isteyenlere ayna tuttu! İşte yıldız futbolcu hakkında merak edilenler...Emeklilere ve emekli yakını olanlara müjde! Anında 500 TL hesaplara yatacak! Son tarih 30 Haziran!Faydası herkesi mutlu edecek! Karınca yumurtası yağı tam bir mucizeEkrem İmamoğlu İYİ Parti'ye mi geçecek? Başkanlık vekaletini İYİ Partili isme vermesi ortalığı karıştırdı!Altın yerini gümüşe mi bırakıyor? Yatırımcılar köklü bir değişime mi gidiyor?TV8 Survivor All Star 133. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeFOX TV Yasak Elma 146. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Yasak Elma sezon finali izle Youtube
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Transfer gözdesi Tolgahan Nurhak hayatını anlattı! Kendisini tanımak isteyenlere ayna tuttu! İşte yıldız futbolcu hakkında merak edilenler...

Transfer gözdesi Tolgahan Nurhak hayatını anlattı! Kendisini tanımak isteyenlere ayna tuttu! İşte yıldız futbolcu hakkında merak edilenler...

Transfer döneminde birçok takımın radarına girdikten sonra Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC takımıyla anlaşan golcü futbolcu Tolgahan Nurhak, kariyeri, yaşamı ve hedefleri hakkında merak edilenleri anlattı.

Transfer gözdesi Tolgahan Nurhak hayatını anlattı! Kendisini tanımak isteyenlere ayna tuttu! İşte yıldız futbolcu hakkında merak edilenler...

Gaziantep'te doğup futbol kariyerinde basamakları hızlıca çıkan isimler arasında yer alan golcü futbolcu Tolgahan Nurhak, futbola başlama hikayesi, kariyer hedefleri, özel yaşamı hakkında samimi ifadeler kullandı. Bölge Gündem Haber'in sorularını yanıtlayan golcü futbolcu Nurhak, şimdilerde  Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC takımıyla anlaşarak kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken her şeyi samimiyetle anlattı.

Transfer gözdesi Tolgahan Nurhak hayatını anlattı! Kendisini tanımak isteyenlere ayna tuttu! İşte yıldız futbolcu hakkında merak edilenler...

Tolgahan Nurhak kimdir? Tolgahan Nurhak'ı kendisinden dinleyebilir miyiz?

 1 Ocak 1993’te Gaziantep'te dünyaya geldim. Genç yaşlarda futbola başladım ama bir türlü keşfedilemedim. Brezilya’nın son 100 yıla verdiği en büyük yetenekler olan Ronaldinho, Ronaldo Nazârio ve Neymar gibi oyuncuları idol olarak gördüm. 

Hayatının her anında futbolu düşünen biri olarak bazı sakatlıklar yaşamış olsam da kendimi hep hazır tutarak kariyerimde yükselmeyi hedefledim, bu doğrultuda çalışmalarımı sürdürüyorum. 

Transfer gözdesi Tolgahan Nurhak hayatını anlattı! Kendisini tanımak isteyenlere ayna tuttu! İşte yıldız futbolcu hakkında merak edilenler...

Tolgahan Nurhak futbola nasıl başladı. Sebep neydi? 

Beni futbola başlatan sebeplerden biri Japon çizgi filmi ‘’ Küçük Golcü" oldu. Buradan etkilenerek futbola başladım. 

Transfer gözdesi Tolgahan Nurhak hayatını anlattı! Kendisini tanımak isteyenlere ayna tuttu! İşte yıldız futbolcu hakkında merak edilenler...

Size futbolu sevdiren şey nedir Tolgahan Bey? 

Futbol dinlerin, renklerin ırkların bir araya geldiği bir ortak noktadır. Herkesin eğlendiği örnek aldığı mutlu olduğu bir şölendir. Bende bu şölenin parçası olmak istediğim için futbolu sevdim, bu olgular bana futbolu sevdirdi.

Transfer gözdesi Tolgahan Nurhak hayatını anlattı! Kendisini tanımak isteyenlere ayna tuttu! İşte yıldız futbolcu hakkında merak edilenler...

Tolgahan Nurhak'a futbolu sevdiren şeyleri öğrendik. Peki futbol kariyeriniz nasıl şekillendi? Basamaklı nasıl çıktınız? 

Kariyerime Gaziantepspor'la başladım. Sonra yaşadığım sakatlıklar beni futboldan uzak kıldı.  Profesyonel kariyerime 2019 sezonunda ilk adımımı kendi çabamla olmayacak bir yaşta 27 yaşında attım. Profesyonel olarak başladım hiç bir zaman umutlarımı kaybetmedim hep istedim futbolu. Hayatımda aldığım en büyük hediye futboldur.

Transfer gözdesi Tolgahan Nurhak hayatını anlattı! Kendisini tanımak isteyenlere ayna tuttu! İşte yıldız futbolcu hakkında merak edilenler...

Tolgahan Nurhak bir golcü olarak forvet pozisyonunda forma giyiyor. Ancak bu mevki dışında oynamak ister miydi? 

Önceki kulübümde forvet arkası olarak oynadım, lakin şuan forvet oynamak istiyorum. Gol atıp oynadığım kulüpleri ve kendimi iyi yerlere getirmek istiyorum.

Transfer gözdesi Tolgahan Nurhak hayatını anlattı! Kendisini tanımak isteyenlere ayna tuttu! İşte yıldız futbolcu hakkında merak edilenler...

Kariyer hedefleriniz neler? Sizi nerelerde görebiliriz? 

Üst düzey futbol oynamak istiyorum, kendimi kanıtlayıp büyük kulüplerde goller atmak istiyorum En büyük hayalim İspanya’da oynamak. Şans bulursam kendimi ispatlamak istiyorum.

Transfer gözdesi Tolgahan Nurhak hayatını anlattı! Kendisini tanımak isteyenlere ayna tuttu! İşte yıldız futbolcu hakkında merak edilenler...

Futbolcu olmasaydınız  hangi mesleği yapardınız ?

Aşçı olmak isterdim, çünkü çok güzel yemekler yapıyorum.

Transfer gözdesi Tolgahan Nurhak hayatını anlattı! Kendisini tanımak isteyenlere ayna tuttu! İşte yıldız futbolcu hakkında merak edilenler...

Bir futbolcu olarak sizin izlerken en çok keyif aldığınız, unutamadığınız maç hangisi?

2005 yılında İstanbul'da oynanan Liverpool - Milan, Şampiyonlar Ligi finali en unutamadığımız maçtır. Milan 3-0 öndeyken Liverpool geriden gelerek o maçı almıştı unutamadığım efsane bir maçtı. 

Transfer gözdesi Tolgahan Nurhak hayatını anlattı! Kendisini tanımak isteyenlere ayna tuttu! İşte yıldız futbolcu hakkında merak edilenler...

Dört büyüklerde forma giymek isteseydiniz? 

Küçüklüğümden bu zamana kadar koyu bir Galatasaraylımdır.  Galatasaray’da oynamak isterdim.

{TITLE_STRIP}Golcü futbolcu Tolgahan Nurhak trafik kazası geçirdi! Aracı hasar aldı, kendisi yara almadı

{TITLE_STRIP}Tolgahan Nurhak Katar'da! Golcü futbolcu Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'de!

{TITLE_STRIP}Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'tan anlamlı hareket! SMA hastası Destan Duru Evren'e şifa oldu: Tedavi ücretinin bir kısmını karşıladı

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT