Tuğçe Kazaz'dan gündemi sarsacak açıklama: Seçimler Türkiye ve Türkiye düşmanları arasında geçecek

Ünlü sanatçı Tuğçe Kazaz 14 Mayıs seçimleri için gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu Kazaz, seçimlerin sadece Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu, arasında geçmeyeceğini seçimlerin Türkiye ve Türkiye düşmanları arasında geçecektir" dedi.

YAYINLAMA
Google News

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala seçimle ilgili açıklama ve yorumlar yapılmaya devam ediyor. Gün geçtikçe tarafların seçimlerle ilgi açıklama ve yorumların tonun daha da sert olması seçimlerin kolay geçmeyeceği yorumlarına neden oluyor.

Daha önce yaptığı siyasi yorum ve analizleriyle siyaset gündeminde çok tartışılan ve konuşulan ünlü sanatçı Tuğçe kazaz, 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala seçimlerle ilgi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yine Türkiye gündemine oturan açıklamalarda bulundu.

"SEÇİMLER TÜRKİYE VE TÜRKİYE DÜŞMANLARI ARASINDA GEÇECEK"

Kazaz, yaptığı açıklamada "14 Mayıs seçimlerinin sadece Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu, arasında geçmeyeceğini seçimlerin Türkiye ve Türkiye düşmanları arasında geçecektir" dedi.

HDP milletvekili ve DBP eş genel başkanı Saliha Aydeniz'den küstah sözler: " İmralı'nın kapısını parça parça edeceğiz tecrite son vereceğiz"HDP milletvekili ve DBP eş genel başkanı Saliha Aydeniz'den küstah sözler: " İmralı'nın kapısını parça parça edeceğiz tecrite son vereceğiz"

AK Partili Erkan Kandemir: Seçimleri kazanamazsak 21 yıllık kazanımlarımızı kaybederizAK Partili Erkan Kandemir: Seçimleri kazanamazsak 21 yıllık kazanımlarımızı kaybederiz

İşte CHP gençliği! Kadıköy'de CHP'ye oy vereceğini söyleyen gençlerle yapılan röportaj tepki topladıİşte CHP gençliği! Kadıköy'de CHP'ye oy vereceğini söyleyen gençlerle yapılan röportaj tepki topladı

Ali Babacan, 251 şehidin katili FETÖ elebaşına "sayın" dedi! Tepkiler çığ gibiAli Babacan, 251 şehidin katili FETÖ elebaşına "sayın" dedi! Tepkiler çığ gibi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bot Partisidir, Seçim sosyal medyada trol ordularıyla değil, sandıkta milletle kazanılırCumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bot Partisidir, Seçim sosyal medyada trol ordularıyla değil, sandıkta milletle kazanılır

Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun alevilik videosuna tepki gösterdi: Kimlikçilik meselesi demokrasi için bir zehirdirÖmer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun alevilik videosuna tepki gösterdi: Kimlikçilik meselesi demokrasi için bir zehirdir

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ev Hanımlarına İŞKUR’dan İş Fırsatı! 5 Bin Ödeme Yapılacak! Başvuran Herkes Yararlanacak
Ev Hanımlarına İŞKUR’dan İş Fırsatı! 5 Bin Ödeme Yapılacak! Başvuran Herkes Yararlanacak
İşte CHP gençliği! Kadıköy'de CHP'ye oy vereceğini söyleyen gençlerle yapılan röportaj tepki topladı
İşte CHP gençliği! Kadıköy'de CHP'ye oy vereceğini söyleyen gençlerle yapılan röportaj tepki topladı
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş, Göksun'da büyük deprem!
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş, Göksun'da büyük deprem!
İçişleri Bakanı Soylu seçmenlere böyle seslendi: Komşularınızdan Türkiye'nin geleceği için destek isteyin
İçişleri Bakanı Soylu seçmenlere böyle seslendi: Komşularınızdan Türkiye'nin geleceği için destek isteyin
Son Haberler
23 günlükken kuvözde depreme yakalandı! 3 ay boyunca haber alınamadı!
23 günlükken kuvözde depreme yakalandı! 3 ay boyunca haber alınamadı!
Tuğçe Kazaz'dan gündemi sarsacak açıklama: Seçimler Türkiye ve Türkiye düşmanları arasında geçecek
Tuğçe Kazaz'dan gündemi sarsacak açıklama: Seçimler Türkiye ve Türkiye düşmanları arasında geçecek
İstanbul'da Korkunç olay! İş adamını ofisinde öldürdü!
İstanbul'da Korkunç olay! İş adamını ofisinde öldürdü!
Yalı Çapkını Oyuncusu Gülçin Santırcıoğlu İtiraf Etti! Dizideki Gibi Değilim! Sade Bir Hayatım Var
Yalı Çapkını Oyuncusu Gülçin Santırcıoğlu İtiraf Etti! Dizideki Gibi Değilim! Sade Bir Hayatım Var
Bakanlıktan önemli açıklama geldi! Motokuryeler için yasal düzenleme!
Bakanlıktan önemli açıklama geldi! Motokuryeler için yasal düzenleme!
Ziraat Bankası Bir Kereye Mahsus Verecek! Son Başvuru Tarihi 31 Mayıs! Bu Fırsat Kaçmaz!
Ziraat Bankası Bir Kereye Mahsus Verecek! Son Başvuru Tarihi 31 Mayıs! Bu Fırsat Kaçmaz!
Çok Okunanlar
İşte CHP gençliği! Kadıköy'de CHP'ye oy vereceğini söyleyen gençlerle yapılan röportaj tepki topladı
İşte CHP gençliği! Kadıköy'de CHP'ye oy vereceğini söyleyen gençlerle yapılan röportaj tepki topladı
Ali Babacan, 251 şehidin katili FETÖ elebaşına "sayın" dedi! Tepkiler çığ gibi
Ali Babacan, 251 şehidin katili FETÖ elebaşına "sayın" dedi! Tepkiler çığ gibi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bot Partisidir, Seçim sosyal medyada trol ordularıyla değil, sandıkta milletle kazanılır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bot Partisidir, Seçim sosyal medyada trol ordularıyla değil, sandıkta milletle kazanılır
Haftasonu Döviz Kurunda Son Durum! 6 Mayıs 2023: Anlık ABD doları, Euro, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın! Kaç TL?
Haftasonu Döviz Kurunda Son Durum! 6 Mayıs 2023: Anlık ABD doları, Euro, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın! Kaç TL?
Uzmanlar açıkladı: Haftada 30 dakika telefonla konuşmak tehlikeli!
Uzmanlar açıkladı: Haftada 30 dakika telefonla konuşmak tehlikeli!
Cübbeli Ahmet hocadan Mansur Yavaş'a olay İHA -SİHA yorumu: "Neden rahatsız oldunuz bir yerinize mi giriyor"
Cübbeli Ahmet hocadan Mansur Yavaş'a olay İHA -SİHA yorumu: "Neden rahatsız oldunuz bir yerinize mi giriyor"
Yorumlananlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
İstanbul'da ilginç olay! Hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu ancak hırsız kendisi çıktı...
İstanbul'da ilginç olay! Hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu ancak hırsız kendisi çıktı...
“Erdoğan gitmeli” diye yazan The Economist dergisine Erdoğan'dan cevap!
“Erdoğan gitmeli” diye yazan The Economist dergisine Erdoğan'dan cevap!