Tuğçe Kazaz'dan gündemi sarsacak açıklama: Seçimler Türkiye ve Türkiye düşmanları arasında geçecek

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala seçimle ilgili açıklama ve yorumlar yapılmaya devam ediyor. Gün geçtikçe tarafların seçimlerle ilgi açıklama ve yorumların tonun daha da sert olması seçimlerin kolay geçmeyeceği yorumlarına neden oluyor.

Daha önce yaptığı siyasi yorum ve analizleriyle siyaset gündeminde çok tartışılan ve konuşulan ünlü sanatçı Tuğçe kazaz, 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala seçimlerle ilgi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yine Türkiye gündemine oturan açıklamalarda bulundu.

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"SEÇİMLER TÜRKİYE VE TÜRKİYE DÜŞMANLARI ARASINDA GEÇECEK"

Kazaz, yaptığı açıklamada "14 Mayıs seçimlerinin sadece Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu, arasında geçmeyeceğini seçimlerin Türkiye ve Türkiye düşmanları arasında geçecektir" dedi.

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