TÜİK açıkladı! Ücretli çalışan sayısı Ağustos'ta arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayında ücreti çalışan sayısının bir önceki aya göre yüzde 7.5 oranında arttığını açıkladı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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TÜİK açıkladı! Ücretli çalışan sayısı Ağustos'ta arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Söz konusu istatistiklere göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 arttı.

TÜİK açıkladı! Ücretli çalışan sayısı Ağustos'ta arttı!

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI

Geçtiğimiz yılın aynı ayında 13 milyon 754 bin 421 olan ücretli çalışan sayısı 2022 Ağustos'ta artışla 14 milyon 782 bin 776 kişi oldu.

TÜİK açıkladı! Ücretli çalışan sayısı Ağustos'ta arttı!

SEKTÖREL DAĞILIM

Ücretli çalışanların sektör bazlı dağılımına bakıldığında yüzde 6.4'ünün sanayi, yüzde 4,3'nün inşaat, yüzde 8.8'nin ticaret-hizmet sektöründe olduğu belirlendi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

TÜİK açıkladı! Ücretli çalışan sayısı Ağustos'ta arttı!

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ağustos ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,1, inşaat sektöründe %1,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,3 arttı.

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