TÜİK açıkladı! Ücretli çalışan sayısı Ağustos'ta arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Söz konusu istatistiklere göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI

Geçtiğimiz yılın aynı ayında 13 milyon 754 bin 421 olan ücretli çalışan sayısı 2022 Ağustos'ta artışla 14 milyon 782 bin 776 kişi oldu.

SEKTÖREL DAĞILIM

Ücretli çalışanların sektör bazlı dağılımına bakıldığında yüzde 6.4'ünün sanayi, yüzde 4,3'nün inşaat, yüzde 8.8'nin ticaret-hizmet sektöründe olduğu belirlendi.

Haberin Devamı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ağustos ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,1, inşaat sektöründe %1,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,3 arttı.

Son dakika | TÜİK Ağustos ayı verilerini açıkladı! İşsizlik oranı yüzde 9,6'ya geriledi

Son dakika | Milyonlar merakla bekliyordu! TÜİK, Eylül ayı enflasyonunu açıkladı!

Son Dakika! TÜİK rakamları açıkladı! İşsizlikte düşüş devam ediyor! İşsiz gençlerin oranı azaldı