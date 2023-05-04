Turhan isminin anlamı nedir, Turhan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Turhan isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Turhan ismi ne demek, Turhan ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Turhan isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Turhan İsminin anlamı nedir? TDK Turhan anlamı:

Turhan ismi Türk Dil Kurumunda Eski Türklerde vergi ödemeyen, hükümdar huzuruna izinsiz girebilen, saygın kişi anlamında tanımlanmaktadır.

Turhan İsmi Kuranda geçiyor mu?

Turhan ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Turhan isminin kökeni:

Turhan ismi Farsça/Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 11865 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Turhan isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Turhan isminin rengi:

Gri

Turhan ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Turhan isminin Harf Analizi Nedir ?

Turhan ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

T : Hayalperest, tembel,

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

H : Statü/para, garantici

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

Turhan isminin Numerolojisi Kaçtır?

Turhan ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T : 24

U : 25

R : 21

H : 10

A : 1

N : 17

= 98 – Turhan İsminin Numeroloji Toplamı 98’dir.

Turhan isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Turhan ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Turhan isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T: 2 U: 3 R: 9 H: 8 A: 1 N: 5 = 28

2 + 8 = 10 Kader sayısıdır

Turhan isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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