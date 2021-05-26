FOX TV kanalında bu akşam yayınlanacak olan film Türk İşi Dondurma izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Arama motorlarında Türk İşi Dondurma filminin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? soruları aratılıyor. Biz de haberimizde bu soruların cevabına yer verdik. İşte detaylar...

TÜRK İŞİ DONDURMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu eden film Türk İşi Dondurma'da Avustralya'da yaşayan iki Türk, geçimlerini devecilik ve el arabası ile dondurma satarak sağlar. 1915 yılında memleketlerinde savaş çıktığını öğrenen ikili, Çanakkale'ye cepheye gitmeye karar verir. Ancak, yetkililer onların adadan çıkmalarına izin vermez. Bu sırada Avustralya'da Türkler aleyhine propaganda yapılmaya başlanır. İngilizlerin Avustralya'da asker devşirmek için broşür dağıttığını öğrenen iki Türk, ülkelerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya'da vermeye karar verir.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kolçak Köstendil,

Ali Atay,

Şebnem Bozoklu

Will Thorpe

Caner Kurtaran,

Marleen Mathews,

Tristan Alexander,

James Farley,

Alma Terziç,

Carl Warthon