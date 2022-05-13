45'lik Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük iş insanı sevgilisi ile dünyaevine giriyor! "İkinci Seda Sayan"MHP eski milletvekili Ahmet Çakar kimdir, nereli, kaç yaşında? | Ahmet Çakar biyografisiÖzel Bölge Hastanesi'nden müzik ziyafeti! " Altın Besteler" birbirleriyle yarışacakTürk Telekom'dan sevindiren haber! Ücretsiz WİFİ hizmeti sağlanacakCamdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in verdiği 'don' örneğine inanılmaz yanıt! "Pantolonun altına don giymediğimizde..."Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den tarımsal destek müjdesi! 3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL’lik ödemeler bugün başlıyorEkrem İmamoğlu hakkında çarpıcı iddia! "İYİ Parti'den aday olabilir!"Ahmet Hakan'dan Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren Ahmet Çakar'a çarpıcı sözler: "Kedicik dekoltesi olunca alkış, Melis Sezen dekoltesi olunca auvvv"Melis Sezen'e destek vermek isteyen Yeşim Salkım, kaş yaparken göz çıkardı! Sütyensiz paylaşımıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "İyice abarttınız"Johnny Depp - Amber Heard davası bitti mi? Ne zaman sonuçlanacak? Davayı kim kazanacak?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. Türk Telekom'dan sevindiren haber! Ücretsiz WİFİ hizmeti sağlanacak

Türk Telekom'dan sevindiren haber! Ücretsiz WİFİ hizmeti sağlanacak

Starbucks, Türkiye’deki mağazalarını ziyaret eden tüm misafirleri için sunduğu ücretsiz WiFi hizmeti için Türk Telekom ile iş birliği gerçekleştirdiğini duyurdu.

Türk Telekom'dan sevindiren haber! Ücretsiz WİFİ hizmeti sağlanacak

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom; stadyumlar, havalimanları, restoranlar, otobüs/feribot/uçak gibi toplu taşıma araçları ve binlerce lokasyonda bulunan Türk Telekom WiFi noktalarını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Starbucks’ın Türkiye’nin 50 ilindeki 580 mağazasında misafirlerine sunduğu ücretsiz WiFi hizmeti, şirket tarafından sağlanacak.

Türk Telekom'dan sevindiren haber! Ücretsiz WİFİ hizmeti sağlanacak

"HAYATI KOLAYLAŞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ"

Sevindiren konuya dair açıklamalarda bulunan Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, “Herkes için erişilebilir iletişim’ ilkesi ve ‘insan odaklı’ yaklaşımımızla çözümler sunmaya devam ediyoruz. Özellikle, çevrim içi etkinliklerin arttığı ve birçok şirketin uzaktan çalışma modelini tercih ettiği bu dönemde, teknolojimizi seferber ederek herkesin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'dan sevindiren haber! Ücretsiz WİFİ hizmeti sağlanacak

"ÜCRETSİZ WİFİ HİZMETİ SUNUYORUZ"

Mustafa Eser açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Türkiye genelinde binlerce WiFi noktasında günlük ortalama 30 bin kullanıcı toplam 17 TB (Terabayt) trafik yaratarak WiFi servisinden yararlanıyor. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile kahve severlerin önemli adreslerinden biri olan Starbucks mağazalarının tüm misafirlerine, kullandıkları operatör bağımsız olarak, ücretsiz WiFi internet hizmeti sunuyoruz.”

Türk Telekom'dan sevindiren haber! Ücretsiz WİFİ hizmeti sağlanacak

{TITLE_STRIP}Türk Telekom’dan geri adım! İnternete yapılacak zamlar ertelendi

{TITLE_STRIP}İnternet kullanıcılarına kötü haber! Türk Telekom’dan yüzde 70 zam geliyor

{TITLE_STRIP}Görüşmelere başlandı! Türk Telekom'un yüzde 55 hissesi satılıyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT