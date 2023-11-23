Türkiye, NATO'ya İsveç kararın bildirdi! 'Üyelik kararı zirveye yetişmeyecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç'in NATO'ya üyelik kararını oylanması için meclise sevk etmişti. Oylama mecliste beklerken Türkiye NATO'ya bildirimde bulunarak İsveç'in üyelik onayının önümüzdeki hafta yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na yetişmeyeceğini NATO'ya bildirdiği belirtildi.

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Türkiye, NATO'ya İsveç kararın bildirdi! 'Üyelik kararı zirveye yetişmeyecek'

28-29 Kasım'da Brüksel'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, İsveç'in askeri ittifaka katılımının kutlaması yönünde beklentiler vardı.

TÜRKİYE İSVEÇ KARARINI NATO'YA BİLDİRDİ

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan iki kaynak, TBMM'deki oylamanın, NATO toplantısı öncesine yetişmeyeceğini, bu sebepten dolayı Brüksel'deki zirvede İsveç için katılım töreni yapılmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Türkiye, NATO'ya İsveç kararın bildirdi! 'Üyelik kararı zirveye yetişmeyecek'

TBMM Dış İlişkiler Komisyonu, geçen hafta, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin oylamayı daha fazla müzakere yapılabilmesi amacıyla ertelemişti.

Konuyla ilgili tartışmanın, gelecek hafta salı veya çarşamba günü devam edeceği ifade edildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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