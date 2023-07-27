Türkiye sıcaklıktan kavrulurken o ilçe buz kesti!

Dünyayı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, Tokat'ın Artova ilçesine uğramadı.

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Türkiye sıcaklıktan kavrulurken o ilçe buz kesti!

Dünyayı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, Tokat'ın Artova ilçesine uğramadı.

ARTOVA 5.8 DERECE İLE ÜŞÜTTÜ

Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar her geçen gün etkisini artırırken Tokat'tın Artova ilçesinde hava sıcaklığı akşam saatlerinde hissedilir derecede düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden alınan verilere göre hava sıcaklığının 5.8 derece ölçüldüğü Tokat'ın Artova ilçesi Türkiye'de en düşük hava sıcaklığına sahip yerleşim yeri oldu. Hava sıcaklığının geçtiğimiz akşam 18.00 ile bu sabah 06.00 sıralarında ölçüldüğü kaydedildi.

Türkiye sıcaklıktan kavrulurken o ilçe buz kesti!

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KAYNAK: İHA

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