Doğu’da en yakıcı sıcaklık, Kemaliye’de ölçüldü

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu'da en yüksek sıcaklık Kemaliye'de 37 derece olarak ölçüldü.

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Doğu’da en yakıcı sıcaklık, Kemaliye’de ölçüldü

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu'da en yüksek sıcaklık Kemaliye'de 37 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın az bulutu ve açık, Erzurum ve kuzey doğusunu ise parçalı ve yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra, yerel olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Doğu’da en yakıcı sıcaklık, Kemaliye’de ölçüldü

Gün içerisinde beklenen sıcaklıklar; Erzincan ve Iğdır'da 35, , Ağrı'da 31, Erzurum'da 30, Bayburt'ta 33, Ardahan'da 26, Kars'ta 28 derece olması öngörülüyor.

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KAYNAK: İHA

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