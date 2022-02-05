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Türkiye'nin günlerce konuştuğu Metin ve Necla Büyükşen cinayetinde çarpıcı gelişme! Tutuklu Zekeriya O. tahliye edildi

Konya'nın Karatay ilçesinde Metin ve Necla Büyükşen çiftinin öldürülmesi olayında cinayet zanlılarına yardım ettiği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verilen tutuklanan zanlılarından Zekeriya O. çıkarıldığı mahkeme tarafından tahliye edildi.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Metin ve Necla Büyükşen cinayetinde çarpıcı gelişme! Tutuklu Zekeriya O. tahliye edildi

Alınan bilgilere göre Metin ve Necla Büyükşen çiftinin evlerinde ölü bulunması olayında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından hakkında tutuklama kararı verilen Zekeriya O. nöbetçi sulh ceza hakimliğinde yeniden yargılandı.

Cinayet zanlıları  Esra T. ile Abdullah Başdemir'e yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan Zekeriya O.'nun tahliye edilmesine karar verildi. 

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Metin ve Necla Büyükşen cinayetinde çarpıcı gelişme! Tutuklu Zekeriya O. tahliye edildi

NE OLMUŞTU?

Konya'nın Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayarak canını kurtaran kızları ise olayda yaralanmıştı. Uzun süre boyunca aydınlatılamayan olay, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden ele alınmış ve geçtiğimiz yıl  13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Metin ve Necla Büyükşen cinayetinde çarpıcı gelişme! Tutuklu Zekeriya O. tahliye edildi

Sorgulama neticesinde adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "kasten öldürmeye azmettirme", 2'si de "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmış, 21 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli A.U. da Konya İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Konya Adliyesine sevk edilmiş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Metin ve Necla Büyükşen cinayetinde çarpıcı gelişme! Tutuklu Zekeriya O. tahliye edildi

Tutuklu sanıklardan Mustafa Okşen, cezaevinde rahatsızlanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu A.U. da adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Metin ve Necla Büyükşen cinayetinde çarpıcı gelişme! Tutuklu Zekeriya O. tahliye edildi

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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