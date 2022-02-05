Türkiye'nin günlerce konuştuğu Metin ve Necla Büyükşen cinayetinde çarpıcı gelişme! Tutuklu Zekeriya O. tahliye edildi

Alınan bilgilere göre Metin ve Necla Büyükşen çiftinin evlerinde ölü bulunması olayında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından hakkında tutuklama kararı verilen Zekeriya O. nöbetçi sulh ceza hakimliğinde yeniden yargılandı.

Cinayet zanlıları Esra T. ile Abdullah Başdemir'e yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan Zekeriya O.'nun tahliye edilmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Konya'nın Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayarak canını kurtaran kızları ise olayda yaralanmıştı. Uzun süre boyunca aydınlatılamayan olay, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden ele alınmış ve geçtiğimiz yıl 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı.

Sorgulama neticesinde adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "kasten öldürmeye azmettirme", 2'si de "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmış, 21 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli A.U. da Konya İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Konya Adliyesine sevk edilmiş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa Okşen, cezaevinde rahatsızlanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu A.U. da adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Metin - Necla Büyükşen cinayetinde çarpıcı olay! Cezaevinde fenalaşan Zekeriya Okşen hayatını kaybetti

Metin ve Nejla Büyükşen cinayetinde flaş ifade: 100 bin tl...

Taşlar şimdi yerine oturdu! Kamoyunda ses getiren Büyükşen cinayetinde kilit adam konuştu: Cinayetten 20 gün önce ayrılmıştık!

Osman Büyükşen'den sitem dolu paylaşım: Bu şerefsizlerin dostu kim ise benim düşmanımdır

Türkiye'nin kilitlendiği Büyükşen cinayetinde korkunç detaylar! Gelin Betül'den ilk açıklama... 'Hamileyim' yalanıyla adresi öğrenmiş!

SON DAKİKA... Büyükşen cinayeti nihayet çözüldü! Olayda mavi kapı detayı...