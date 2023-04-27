UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da!

İstanbul'da düzenlenecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi kupası 10 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek olan maç öncesi futbol severlerle buluştu.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da!

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 68. şampiyon, 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda belli olacak. Kazanan takımın müzesine götüreceği 7,5 kilogram ağırlığında ve 73,5 santimetre boyundaki orijinal gümüş kupa, Levent'teki bir AVM'nin önünde sergilenecek. Öğleden sonra kurulacak özel platformda yerini alacak kupa, yarın saat 21.00'e kadar ziyarete açık kalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da!

KUPA FUTBOLSEVERLERLE BULUŞACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sponsorlarından PepsiCo'nun Türkiye İçecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Aslı Önder ile Türkiye Yiyecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Seren Çankırı, kupanın sergilenmesinden önce basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Aslı Önder, kupanın bu sezon 68. kez havaya kaldırılacağına değinerek, "Kupayı, bugün ve yarın futbolseverlerle buluşturacağız. Cumhuriyet'imizin 100. yılında finali İstanbul'da yapılacak. Bundan 18 sene önce İstanbul'da çok heyecanlı, hala akıllarda olan bir final oynandı. Bu seneki finalin de en az 2005'teki final kadar ses getireceğini, akıllarda kalacağını umuyoruz." ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da!

ORİJİNAL KUPA İSTANBUL'DA

UEFA'nın müzesinde olan orijinal kupanın İstanbul'a geldiğini aktararak, "UEFA'nın ikonik Şampiyonlar Ligi kupasını İstanbul'a getirdiğimiz için çok mutluyuz. Toplulukları kaynaştıran, onlara ilham veren futbolu çok önemsiyoruz. Bundan dolayı uzun yıllardır futbola yatırım yapıyoruz. Umarım bir gün, bir Türk takımının kaptanının elinde bu kupa havalara yükselir." belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da!

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