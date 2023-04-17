Beşiktaş, kiralık olarak forma giyen Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı

Beşiktaş Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada kiralık olarak forma giyen Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku'nun bonservisinin 2 milyon avro bedelle alındığını açıkladı.

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Beşiktaş, kiralık olarak forma giyen Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı

Beşiktaş Kulübü, kiralık olarak forma giyen Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku'nun bonservisinin 2 milyon avro bedelle alındığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, transfer sürecinin tamamlandığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirilirken, şu ifadeler kullanıldı:

Beşiktaş, kiralık olarak forma giyen Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı

ARTHUR MASUAKU İLE 2+1 YIL ÜZERİNDEN SÖZLEŞME İMZALANDI

"West Ham United FC Kulübü'nden 2022-2023 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Fuka-Arthur Masuaku Kawela'nın transfer hakları, kulübümüz tarafından 2 milyon avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan itibaren 2+1 yıl üzerinden anlaşmaya varılmıştır.”

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KAYNAK: AA

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