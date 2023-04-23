Rıza Kayaalp 12. Avrupa dünya şampiyonu oldu!

Rıza Kayaalp Hırvatistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kilo finalinde Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati’yi 2-1 mağlup ederek 12. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Rıza Kayaalp 12. Avrupa dünya şampiyonu oldu!

Rıza Kayaalp Hırvatistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonasında Zerbaycanlı rakibi Sabah Saleh Shariati’yi 2-1 mağlup etti. Kayalp altın madalyanın sahibi olarak 12. kez dünya şampiyonu oldu.

Rıza Kayaalp 12. Avrupa dünya şampiyonu oldu!

12. AVRUPA ŞAMPİYONU RIZA KAYAALP

Şampiyonaya 1-8 turundan başlayan Rıza Kayaalp, Sırp Boris Petrusic’i 8-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Norveçli Oskar Marvik’in rakibi olan Rıza, minderden 8-0’lık üstünlükle ayrılarak yarı finale çıkan isim oldu. Yarı finalde de milli sporcu Litvanyalı Mantas Knystautas’ı 8-0 mağlup ederek final biletini aldı. Finalde de Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati’yi 2-1 yenen Rıza Kayaalp, 12. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Rıza bu sonuçla 12 Avrupa şampiyonluğu bulanan Aleksandr Karelin’in rekorunu egale etti.

Rıza Kayaalp 12. Avrupa dünya şampiyonu oldu! Rıza Kayaalp 12. Avrupa dünya şampiyonu oldu!

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