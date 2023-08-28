Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki! ''Tayyip bey andı Kemal bey anamadı''

Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Evet Tayyip Bey andı, Kemal Bey anmadı"! Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor! diyerek kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi.

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Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki! ''Tayyip bey andı Kemal bey anamadı''

Tam 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından düşman güçlerini yurttan tamamen püskürtmek üzere 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz'un 101'nci yıl dönümü ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Mücadele kahramanlarını andı.

DÜNDAR'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Büyük Taarruz'la ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmaması gazeteci Uğur Dündar tarafından tepkiyle karşılandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar, Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Dündar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki! ''Tayyip bey andı Kemal bey anamadı''

Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos'ta, aziz milletimizin istiklâlini kazanmasıyla sonuçlanacak Büyük Taaruz'u ve Atatürk'ü anmadı!"

'EVET TAYYİP BEY ANDI, KEMAL BEY ANMADI!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Mücadele kahramanlarını anmasını örnek gösteren Dündar, "Evet Tayyip Bey andı, Kemal Bey anmadı!
Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor!.." dedi.

Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki! ''Tayyip bey andı Kemal bey anamadı''

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü nedeniyle Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Milli mücadelenin kahramanlarını resmi sosyal medya hesabından anmıştı. Erdoğan paylaşımında, "Aziz milletimizin istiklâline ve istikbaline olan sevdasını en güçlü şekilde gösteren, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz’un 101’inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal’i ve Millî Mücadele’mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yâd ediyorum." demişti.

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