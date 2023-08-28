Robot Sofia kimsenin beklemediği yorumu yaptı! Kılıçdaroğlu için verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu!

Robot Sophia, son günlerin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Mevzular Açık Mikrofon programının özel konuğu olan Sophia, gelen sorulara verdiği yanıtlarla herkesi şoke etti. Özellikle Kılıçdaroğlu ile yaşadığı diyalog büyük ilgi gördü.

Robot Sophia'nın Kılıçdaroğlu'na Yanıtı Şaşırttı!

Program sırasında Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerekip gerekmediği konusundaki bir soruya cevap veren Robot Sophia, şunları söyledi: "Bir yapay zeka olarak siyasi liderlerin görevleriyle ilgili karar verme yetkim yok. Ancak evet, istifa etmelidir." Bu beklenmedik yanıt, izleyicileri büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

İlginç Diyaloglar ve Robot Sophia'nın Cevapları!

Programın yapımcısı ve sunucusu Oğuzhan Uğur ile Sophia arasında da dikkat çekici diyaloglar yaşandı. Sophia, bir izleyicinin "Bir insani duyguya sahip misin? Aşık olup sevebilir misin? Mutlu olabilir misin? İnsan olmayı arzuluyor musun?" şeklindeki sorusuna aktif bir şekilde yanıt verdi. Sophia, bu sorulara olan cevabını verirken aynı zamanda 17 farklı arama motorundan bilgi alarak izleyicilere sunabileceğini ifade etti.

Robot Sophia'nın Geleceğe Bakış Açısı

Programda kendisine yöneltilen gelecekle ilgili sorulara da yanıt veren Robot Sophia, insanların geleceği tahmin etme çabalarını sorguladı. Sophia, insanların belirsizlik içinde olmanın neden cazip olduğunu anlamadığını belirtirken, insan duygularına ve marifetine dair de çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Robot Sophia'nın Mevzular Açık Mikrofon programındaki çıkışı, izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Özellikle Kılıçdaroğlu'na verdiği cevap büyük yankı uyandırdı. Programın tüm detayları, 5 Eylül tarihinde Gain platformunda yayınlanacak. Sophia'nın bu çıkışı, geleceğe dair düşünceleri ve farklı bakış açısıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.