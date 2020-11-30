Uğur Yılmaz Deniz MasterChef'ten diskalifiye edildi! Programda gözyaşları sel oldu
Masterchef Türkiye'nin dün yayınlanan bölümünde sosyal medyada yıllar önce yaptığı küfür ve hakaret içerikli paylaşımlarını nedeni ile çok konuşulan Uğur Yılmaz Deniz diskalifiye edildi. Şeflerin Uğur ile konuştuğu o anlar TV8 ekranlarına böyle yansıdı.
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30 Kasım 2020 Pazartesi 10:02
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