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Ukrayna duyurdu: "30 bin 150 Rus askeri öldürüldü”

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı önemli açıklamalar yaptı. Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, “Savaşın başından bu yana yaklaşık 30 bin 150 Rus askeri öldürüldü” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna duyurdu: "30 bin 150 Rus askeri öldürüldü”

Tüm dünya ülkelerini derinden etkileyen Rusya- Ukrayna savaşı devam ediyor. Kritik savaş devam ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yaşanan yeni gelişmelere dair duyuru yaptı.

Ukrayna duyurdu: 30 bin 150 Rus askeri öldürüldü

"SEYİR FÜZELERİ İMHA EDİLDİ"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan önemli açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 30 bin 150 Rus askeri öldürüldü" ifadeleri yer aldı.

Ukrayna duyurdu: 30 bin 150 Rus askeri öldürüldü

Yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna ait bin 338 tank, 3 bin 270 zırhlı araç, 631 topçu sistemi, 203 çoklu fırlatma roket sistemi, 93 uçaksavar savaş sistemi, 207 uçak, 174 helikopter, 2 bin 240 motorlu araç ve akaryakıt tankeri, 13 tekne, 504 insansız hava aracı, 48 adet özel birlik ve 116 adet seyir füzesinin imha edildi.

Ukrayna duyurdu: 30 bin 150 Rus askeri öldürüldü

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