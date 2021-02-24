Ünlü alışveriş sitesinden skandal olay! Telefon siparişi bisküvi ile sonlandı

Bakırköy’de internetten 6 bin 300 liralık telefon alışverişi yapan Yasin Ayar, aynı gün geldiği kargonun içinden bisküvi çıkınca şoke oldu. Durumu hemen polise bildiren Ayar, mağduriyetini kameralara saniye saniye böyle aktardı.