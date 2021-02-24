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  3. Ünlü alışveriş sitesinden skandal olay! Telefon siparişi bisküvi ile sonlandı

Ünlü alışveriş sitesinden skandal olay! Telefon siparişi bisküvi ile sonlandı

Bakırköy’de internetten 6 bin 300 liralık telefon alışverişi yapan Yasin Ayar, aynı gün geldiği kargonun içinden bisküvi çıkınca şoke oldu. Durumu hemen polise bildiren Ayar, mağduriyetini kameralara saniye saniye böyle aktardı.

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24 Şubat 2021 Çarşamba 10:41
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