Ünlü roman karakteri dizi kahramanı oluyor! Yazar Ahmet Ümit müjdeyi verdi: "Başkomiser Nevzat"ın dizisi çıkıyor!

Ünlü şair ve yazar Ahmet Ümit, pek çok romanında yer alan Başkomser Nevzat karakterinin dizisinin çıkacağını duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Ünlü roman karakteri dizi kahramanı oluyor! Yazar Ahmet Ümit müjdeyi verdi: "Başkomiser Nevzat"ın dizisi çıkıyor!

Türkiye'nin en önemli polisiye yazarlarından Ahmet Ümit'in "Karanlıkta Koşanlar", "Şeytan Ayrıntıda Gizlidir", "Kavim", "İstanbul Hatırası", "Sultanı Öldürmek" ve "Beyoğlu'nun En Güzel Abisi" romanlarında baş kahramanlardan biri olan "Başkomiser Nevzat" karakteri dizi oluyor. Haberi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yayınladığı bir paylaşımla duyurdu.

Ünlü roman karakteri dizi kahramanı oluyor! Yazar Ahmet Ümit müjdeyi verdi!

"MERAKLILARINA MÜJDE"

Haberi bir tweet ile duyuran Ahmet Ümit, "Meraklılarına müjde, Başkomser Nevzat nihayet dizi oluyor. Başkomser'in Nevzat'ın serüvenleri, O3 Medya ailesi tarafından televizyona uyarlanıyor" ifadelerine yer verdi.

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