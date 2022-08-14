Ünlü roman karakteri dizi kahramanı oluyor! Yazar Ahmet Ümit müjdeyi verdi: "Başkomiser Nevzat"ın dizisi çıkıyor!

Türkiye'nin en önemli polisiye yazarlarından Ahmet Ümit'in "Karanlıkta Koşanlar", "Şeytan Ayrıntıda Gizlidir", "Kavim", "İstanbul Hatırası", "Sultanı Öldürmek" ve "Beyoğlu'nun En Güzel Abisi" romanlarında baş kahramanlardan biri olan "Başkomiser Nevzat" karakteri dizi oluyor. Haberi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yayınladığı bir paylaşımla duyurdu.

"MERAKLILARINA MÜJDE"

Haberi bir tweet ile duyuran Ahmet Ümit, "Meraklılarına müjde, Başkomser Nevzat nihayet dizi oluyor. Başkomser'in Nevzat'ın serüvenleri, O3 Medya ailesi tarafından televizyona uyarlanıyor" ifadelerine yer verdi.