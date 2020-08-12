Ünlü YouTuber Bilge Su Işık'ın arabası paramparça oldu!

Ortaköy’de bir paletli kepçe, yokuşu çıkamayarak önce park halindeki iki otomobile ardından da kaldırım duvarına çarptı. Yaşanan kaza sonrası arabasının paramparça olduğunu gören Ünlü youtuber, gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı.