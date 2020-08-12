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  3. Ünlü YouTuber Bilge Su Işık'ın arabası paramparça oldu!

Ünlü YouTuber Bilge Su Işık'ın arabası paramparça oldu!

Ortaköy’de bir paletli kepçe, yokuşu çıkamayarak önce park halindeki iki otomobile ardından da kaldırım duvarına çarptı. Yaşanan kaza sonrası arabasının paramparça olduğunu gören Ünlü youtuber, gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı.

Beşiktaş Ortaköy’de yaşanan kazada yokuşu çıkamayan bir kepçe, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarptıktan sonra kaldırıma duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sev edilirken ünlü Youtuber Bilge Su Işık ise gördüğü manzara karşısında şoka uğradı.

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12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:39
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