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Ürgüp Köfte tarifi, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Ürgüp Köfte malzemeleri ve yapılışı

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Ürgüp Köfte yapacak. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Ürgüp Köfte nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte Ürgüp Köfte ve yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde...

Ürgüp Köfte tarifi, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Ürgüp Köfte malzemeleri ve yapılışı

Ürgüp Köfte yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Ürgüp Köfte yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Ürgüp Köfte nasıl yapılır? Ürgüp Köfte nedir? Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde.. 

Ürgüp Köfte tarifi, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Ürgüp Köfte malzemeleri ve yapılışı

ÜRGÜP KÖFTE MALZEMELERİ VE TARİFİ

- 500 gram dana kıyma.
- 7 adet patates.
- 1 adet kuru soğan.
- 3 diş sarımsak.
- 1 tutam maydanoz.
- 1 adet yumurta.
- 3 yemek kaşığı irmik.
- 1 tatlı kaşığı tuz.
- 1 çay kaşığı karabiber.

KIZARTMAK İÇİN.

- Un
- Fındık yağı

ÜRGÜP KÖFTE YAPILIŞI

Patateslerin kabukları soyulur. Rendelenir ve suyu sıkılıp bol yağda kızartılır.
Dana kıyma geniş bir kaba alınır. İçine kuru soğan, patates ve sarımsak rendelenir. Tutması için 1 yumurta kırılır ve irmik konur.
Tuzu, karabiberi atılır. Doğranan bir tutam maydanozla birlikte özleşene kadar yoğurulur. Ceviz büyüklüğünde parçalar alınır. Parmak şekli verilir. una bulanır ve bol yağda kızartılır.
Ürgüp köfteler kızartılan kibrit patateslerle birlikte sunuma alınır.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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