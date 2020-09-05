Uşşaki lideri Fatih Nurullah'tan babaya 70 milyar teklifi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan olayda, Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah, 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı. Küçük kızın babasının şikayetçi olması üzerine açığa çıkan olay ülkede büyük tepkilere neden olurken istismar hakkında her gün yeni bir skandal haberi ortaya çıkıyor.

Tarikat şeyhii Fatih Nurulla'tan 'Çocuğun bekaretinde sorun yok' savunması

Asıl adı Eyüp Fatih Şağban olan fakat tarikattaki ismiyle Fatih Nurullah olarak bilinen Uşşaki tarikatı lideri hakkında müridi olan bir babanın 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı. Bu soruşturma kapsamında baba ile Eyüp Fatih Şağban'ın telefon görüşmeleri dosyada yer alırken şeyhin babayı ikna etme amacıyla onu defalarca kez aradığı belirlendi. Görüşmelerin çözümlerinin dosyaya eklenmesiyle açığa çıkan yeni skandallarda şeyhin babaya para teklif etmesinden kendini öldüreceğini iddia etmesine kadar bir çok ifade yer alıyor.

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"MÜMİN GÜNAH İŞLER AMA YALAN SÖYLEMEZ"

Bir konuşmada şeyhin müridine 70 milyar lira para teklif ettiği anlaşılırken olayı uzatmaması konusunda da baba üzerinde baskı kuruluyor. Hz. Muhammedin sözlerinden örnek göstererek babayı ikna etmeye çalışan Şağban'ın konuşması şöyle:

_F. ne karar verdin seviyorum seni aslanım benim. Merak etme sen…. Mehdi oldun diyordun ben de sana mehdi olur diyordum. Ama demek ki daha eksiğin var gardaş.

_Taşındın şimdi. Bir ihtiyacın sıkıntın var mı? IBAN ver de sana bir şeyler atayım. Sen gönlünü ferah tut. Biz namus düşmanı mıyız? 21 sene burada irşat yapmışız.

_Belki de senin kızına piyango konmuş oğlum! Allah kerim, olacak bir şey yok. Yaşı ufak daha biraz büyüsün, biz de büyüyelim. Şöyle bakalım hizmetlerimizi yapalım, sırt sırta verelim ne var yani.

_Efendimiz ne diyor: ‘Mümin günah işler mi işler ama yalan söylemez' diyor. Biz de yalan olmaz. Sen benim kardeşimsin. Senin düştüğün yerde biz yanındayız. Aman düşme, düşmeyelim.

_Hata olabilir ama hatada bile hayır vardır senin için. Bir sıkıntın olursa bu kapı açık. Ama kapıyı kapatırsan üzerine yıkılır. İrade dışı bir hal oldu yani. Yanlışımız telafi olur. 70 milyar sana feda olsun.

Uşşaki tarikat lideri Fatih Nurullah çocuk istismarından tutuklandı

AİLE KORUMA ALTINA ALINDI

Şikayetinin ardından jandarma görevlilerinin yanındayken bile şeyhin müritleri tarafından darbedilerek vücudunda kırıklar oluşan baba, can güvenliği olmadığını söyleyerek koruma altına alındı. Kızının 20109 yılından beri istismar edildiğini belirten baba, Şağban'ın kızına ilk olarak 'Seni rüyamda gördüm. Hanımım oluyordun.' dediğini, kızının bu durumu annesine anlattığını fakat annesinin ilk etapta olaya inanmak istemediğini, bir süre sonra kızının hareketlerinden bu olayın gerçekleştiğini anladıklarını söyledi.

Diyanet'ten Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah açıklaması

KÜÇÜK KIZI TELEFONDA DA TACİZ ETMİŞ

Fatih Nurullah ismiyle bilinen Eyüp Fatih Şağban'ın kzıının cep telefonunu da defalarca arayarak onu rahatsız ettiğini belirterek eşinin şeyhi aradığını, kızını ve ailesini rahatsız etmemesi konusunda şeyhi uyardığını ve kendisi olayı öğrendiğinde de Fatih Nurullah'ın babayı arayarak olayın üzerini örtmeye çalıştığını iddia etti.

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"ANNEM TEPKİ VERMEZDİ"

İstismara uğrayan 12 yaşındaki kız ise ifadesinde, şeyhin kendisini, annesinin yanındayken yanağından ve dudağından öptüğünü, annesinin bunları gördüğü halde duruma tepki göstermediğini belirtti. Annesinin şeyhten zarar gelmeyeceğini düşündüğünü söyleyen küçük kız ifadesinde, "Beni öptüğü zaman herkes aşağıda oluyordu. Kimseye söylemem için beni tehdit etti. Bana olayın ilk gerçekleştiği gün 100 TL para vermişti. Ben annem ve arkadaşları ile birlikte Fatih'in yanına girerdim. Her girdiğimde beni yanağımdan ya da dudağımdan öperdi. Annem ve arkadaşları da bunu görürdü. Annem bu kişiyi Allah dostu olarak gördüğünden ve zarar gelmeyeceğini düşündüğünden bu hareketlere tepki vermezdi." sözlerini kullandı.

Diyanet'ten Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah açıklaması