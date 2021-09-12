Başrollerinde Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar ve Begüm Birgören bulunduğu Uzak Şehrin Masalı dizisi ilk bölümüyle FOX TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Uzak Şehrin Masalı 1. bölüm full, tek parça izle | Uzak Şehrin Masalı ilk bölüm izle linklerine ulaşabilir...

UZAK ŞEHRİN MASALI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | UZAK ŞEHRİN MASALI İLK BÖLÜM İZLE

O gece Demirkan Konağı’nda yaşanan deprem, Umay’ın hayatındaki bütün taşları yerinden oynatır. Yıllardır kocası Affan’ın zulmüne evlatları için katlanan Umay için bu olay, bardağı taşıran son damla olmuştur. Çocuklarını alıp evi terk eder.

Doğup büyüdüğü köye, Eskitepe’ye, uzun süredir kırgın olduğu ablası Sonay’a sığınır. El ele verip tüm küskünlükleri geride bırakır iki kardeş. Aile yadigarı mandırayı yeniden çalıştırmaya başlayacaklardır. Umay tam hayatına bir çeki düzen verecektir ki karşısına mazisi karanlık, gizem dolu bir adam çıkar. Şimdi çocuklarının da kendisinin de kaderi bu tehlikeli adamın ellerindedir…

UZAK ŞEHRİN MASALI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV UZAK ŞEHRİN MASALI İLK BÖLÜM İZLE