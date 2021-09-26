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  3. Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm full, tek parça izle | Uzak Şehrin Masalı son bölüm izle

Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm full, tek parça izle | Uzak Şehrin Masalı son bölüm izle

Fox TV ekranlarının yeni dizilerinden olan Uzak Şehrin Masalı 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kürşat'ın gerçek kimliği ortaya çıkacak mı? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm full, tek parça izle | Uzak Şehrin Masalı son bölüm izle linklerine yer verdik...

Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm full, tek parça izle | Uzak Şehrin Masalı son bölüm izle

İlk iki bölümüyle oldukça beğenilen dizi Uzak Şehrin Masalı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm full, tek parça izle | Uzak Şehrin Masalı son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

UZAK ŞEHRİN MASALI 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | UZAK ŞEHRİN MASALI SON BÖLÜM İZLE

Eskitepe’de işler karışmaya başlamıştır. Umay, Kürşat’ın çantasında bulup okuduğu gazete kupürlerinden dolayı dehşet içindedir. Haberlerde Kürşat’ın karısını ve karnındaki bebeğini öldürdüğü yazmaktadır. Affan da Kürşat’ın gerçek kimliğini ortaya çıkartmak için karanlık planlar kurmaktadır.  Tüm bunlardan habersiz olan Sonay’sa anbean Kürşat’a âşık oluyordur.

Tüm bu hengamenin arasında bir de Kazım çıkar karşılarına. Sonay’ı tacizleriyle, tehditleriyle boğmaya başlar. Bu sırada Melik de ortadan kaybolur. Düğün günü de gelip çatmıştır. Affan, Sonay’ın ölen kocası Serhat’ın akrabalarıyla ortaya çıkar. Herkesin bir ilmek attığı kördüğüm gittikçe büyümektedir… 

UZAK ŞEHRİN MASALI 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 FOX TV UZAK ŞEHRİN MASALI 3. BÖLÜM İZLE

Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm full, tek parça izle | Uzak Şehrin Masalı son bölüm izleUzak Şehrin Masalı 3. bölüm full, tek parça izle | Uzak Şehrin Masalı son bölüm izle

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