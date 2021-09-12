Uzak Şehrin Masalı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?Uzak Şehrin Masalı konusu nedir? Uzak Şehrin Masalı oyuncu kadrosunda kimler var?İçimizden Biri dizisi ne zaman başlayacak? İçimizden Biri dizisinin oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? Nerede çekiliyor?Ev halini paylaşan Yıldız Tilbe dikkatleri üzerine çekti! Takipçileri gözlerine inanamadı!Tezgahtar indirimi reddetti, ardından çaylı saldırıya maruz kaldı!Trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürmüştü! Irmak Arıcı haftalar sonra yaptığı hatanın farkına vardı! "Affedersiniz biliyorum"Koronavirüs eğitimde 4 ili vurdu! Öğrenciler uzaktan eğitime geri döndüKadına yönelik şiddet uygulayanların silah ruhsatı elinden alınacak!İhanet iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! Boşanacakları söylenilen Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden şaşırtan hareket!Kanal D'nin yeni yayın dönemi tanıtım filmi büyük ses getirdi! "Başrol sensin" dediler!
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Uzak Şehrin Masalı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?

25 Filmin yapımını üstlendiği FOX TV’nin yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı'nın yayın tarihi dizi severler tarafından merak ediliyor. Peki Uzak Şehrin Masalı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

Uzak Şehrin Masalı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?

Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi birbirinden çok sevilen oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizinin ne zaman hangi kanalda başlayacağı merak ediliyor. Biz de bunun üzerine Uzak Şehrin Masalı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

UZAK ŞEHRİN MASALI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Mustafa Şevki Doğan VE Tuğçe Hükeyme Küçükkalıpçı'nın yönetmenliğini yaptığı ve çekimleri şu anlık Kars'ta gerçekleşen dizi Uzak Şehrin Masalı FOX TV ekranlarında 12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da izleyici karşısına çıkıyor. Dizi her hafta cumartesi ekrana gelecek...

UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU

O gece Demirkan Konağı’nda yaşanan deprem, Umay’ın hayatındaki bütün taşları yerinden oynattı. Yıllardır kocası Affan’ın zulmüne evlatları için katlanan Umay için bu olay, bardağı taşıran son damla olmuştu. Çocuklarını alıp evi terk etti. Doğup büyüdüğü köye, Eskitepe’ye, uzun süredir kırgın olduğu ablası Sonay’a sığındı. El ele verip tüm küskünlükleri geride bıraktı iki kardeş. Hayatlarına bir çekidüzen vereceklerdi. Aile yadigarı mandırayı yeniden çalıştırmaya başlayacak, kimseye müdana etmeden yaşayacaklardı. Ama kul kurarken kader gülerdi. Karşılarına mazisi karanlık, gizem dolu bir adam çıktı… Kürşat Eroğlu… Yaralıydı. Kaçaktı. Çok korktular önce ondan. Ama Kürşat, Umay’ı ve çocukları, Affan’ın zulmüne karşı cansiperane korudu. Mandırayı ayağa kaldırmalarına yardım etti… Ve iki kız kardeş bir kez daha büyük bir yol ayrımına geldi. Çünkü herkesin geçmişinde büyük sırlar vardı. Ve zamanın açığa vurmadığı hiçbir sır yoktu…

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