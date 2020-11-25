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Vatandaşlar zamla şoke oldu! Benzine 37 kuruş zam geldi

Son dakika haberi... EPGİS, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 37 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde doların düşüşe geçmesiyle indirim gelen benzin fiyatları, dolar kurunda yaşanan yeni artışla birlikte yeniden zamlandı. EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 37 kuruş zam yapıldığı duyuruldu.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgilere göre , başkent Ankara'da ortalama 6,71 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,08 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,69 liradan 7,06 liraya, İzmir'de 6,75 liradan 7,12 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

 

 

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Tayfun Altuntaş
Editör


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