Vatandaşlar zamla şoke oldu! Benzine 37 kuruş zam geldi

Geçtiğimiz günlerde doların düşüşe geçmesiyle indirim gelen benzin fiyatları, dolar kurunda yaşanan yeni artışla birlikte yeniden zamlandı. EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 37 kuruş zam yapıldığı duyuruldu.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgilere göre , başkent Ankara'da ortalama 6,71 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,08 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,69 liradan 7,06 liraya, İzmir'de 6,75 liradan 7,12 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



26/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 37 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS #MaskeniTak ? (@trepgis) November 25, 2020

Sürücülere büyük müjde! Cepler rahatlayacak: Benzine 32 kuruş indirim geldi

Akaryakıta zam yağmuru sürüyor! Benzine 19 kuruş zam geldi

Sürücülere büyük şok! Benzin ve motorine zam geldi

EPGİS'ten sürücülere müjde: Benzin ve motorine indirim geldi

EPGİS'ten milyonları sevindiren açıklama! Benzine indirim geldi