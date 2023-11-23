Vicdansız sürücü çarptığı yaşlı kadına yardım etmek yerine oradan kaçtı!

Adana'da yaşlı kadına fırından ekmek aldıktan sonra eve dönerken otomobil çarpıp kaçtı. Yaşlı kadının sağ kolu ve burnu kırıldı, ayakları çatladı.

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Vicdansız sürücü çarptığı yaşlı kadına yardım etmek yerine oradan kaçtı!

Adana'da yaşlı kadına fırından ekmek aldıktan sonra eve dönerken otomobil çarpıp kaçtı. Yaşlı kadının sağ kolu ve burnu kırıldı, ayakları çatladı. Dehşeti yaşayan yaşlı kadın, "Ben yere düşerken yüzüme camdan bakıp kaçtı" dedi.

Edinilen bilgiye göre kaza, 20 Kasım Pazartesi akşamı merkez Seyhan ilçesi İboosman Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil, fırından ekmek aldıktan sonra eve dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 5 çocuk, 8 torun sahibi Hacer Başıbüyük’e (65) çarptı.

Vicdansız sürücü çarptığı yaşlı kadına yardım etmek yerine oradan kaçtı!

Önce çarptı sonra kaçtı

Yaşlı kadının yere düşerek sürüklendiği kazanın ardından sürücü kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans sevk edildi. Yaşlı kadın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağ kolu ve burnunun kırıldığı, ayaklarında ise çatlaklar meydana geldiği belirlenen yaşlı kadın, kendisine çarpıp kaçan sürücüden şikayetçi oldu.Polis ekipleri ise sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

"Camdan bakıp kaçtı"

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Başıbüyük, gazetecilere konuştu. Dehşet anlarını anlatan yaşlı kadın, sürücünün cezalandırılması için çağrıda bulunarak, "Bir gencin yardımıyla yolun karşısına geçmeye çalışıyordum. Genç yolun büyük bir kısmına kadar bana yardım etti, sonra yoluna devam etti. O sırada da araba çarptı. Çok fazla kanım aktı. Sürücü bir anda kaçtı. Çevredekilerin yardımıyla ambulans gelip hastaneye kaldırdı. Vücudumun sağ tarafı tutmuyor. Kemiklerim sanki içime doğru batıyor. Hiç yerimden kalkamıyorum. Sürücünün cezalandırılmasını istiyorum. Bana çarptıktan sonra ilgilenseydi, yardım etseydi şikayetçi olmazdım ama ben yere düşerken yüzüme camdan bakıp kaçtı" dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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