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Vladimir Zelenski net konuştu: "Güzel sözlere inanmıyoruz, halkımızın her biri için savaşacağız"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya-Ukrayna heyetinin İstanbul'da yaptığı görüşmelerden sonra açıklama yaptı. Zelenski: ""Kimseye inanmıyoruz, güzel sözlere inanmıyoruz. Savaş alanında gerçek bir durum var. Hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz ve topraklarımızın her bir karışı için, halkımızın her biri için savaşacağız" dedi.

Vladimir Zelenski net konuştu: "Güzel sözlere inanmıyoruz, halkımızın her biri için savaşacağız"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya – Ukrayna heyetinin İstanbul'da yaptığı görüşmelerden sonra açıklama yaparak net ifadeler kullandı. Zelenski, Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Kiev ve Çernihiv bölgelerine saldırıları azaltma kararına rağmen saldırıların hala devam ettiğini belirtti. 

Vladimir Zelenski net konuştu: Güzel sözlere inanmıyoruz, halkımızın her biri için savaşacağız

RUSYA'NIN KİEV VE ÇERNİHİV'DEN ÇEKİLDİĞİ İDDİALARI 

Ukrayna topraklarının her karışı için savaşmaya devam edeceklerini, devam eden bir müzakere sürecinin hiçbir özelliği olmadığını söyleyen Zelenski: "Rus birliklerinin Kiev ve Çernihiv'den çekildiği iddiasıyla ilgili başka sözler de var. İddiaya göre işgalcilerin bu yönlerdeki faaliyetleri azaltılacak. Bunun bir oyalama değil, çekilmenin sonuçları olduğunu biliyoruz" diye konuştu. 

"HALKIMIZ İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Yeni saldırılar için hazırlandıklarını önemle vurgulayan Vladimir Zelenski: "Kimseye inanmıyoruz, güzel sözlere. Savaş alanında gerçek bir durum var. En önemlisi hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz ve topraklarımızın her bir karışı için halkımızın her biri için savaşacağız" dedi. 

Vladimir Zelenski net konuştu: Güzel sözlere inanmıyoruz, halkımızın her biri için savaşacağız

"ABD'YE TEŞEKKÜR ETTİM"

ABD Başkanı Biden ile insani yardım paketi konusunda görüştüğünü sözlerine ekleyen Zelenski: "Elbette, 1 milyar dolarlık yeni insani yardım paketi ve 500 milyon dolarlık doğrudan bütçe desteği için ABD'ye teşekkür ettim. Şu an dönüm noktasında olduğumuzu belirttim. Başkan Biden'a Ukrayna'nın neye ihtiyacı olduğunu söyledim" ifadelerini kullandı. 

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