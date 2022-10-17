Stoksuz bir e-ticaret sistemi olan XML'nin ne olduğunu merak edip bu işe atılmak isteyenler merak ettikleri sorulara cevap arıyorlar. Hangi firmalar ile nasıl bir ticaret yaapcakları hakkında cevap arayanlar için XML bayiligi nedir? XML bayilik veren ayakkabı firmaları neler? İşte XML veren firmalar listesi ...

XML NEDİR?

Hem insanlar hem de sistemler arasında kolay bir şekilde işlem yapmaya yardımcı olan veri sistemidir. eri saklamak ve sistemler arasına bilgi aktarımını gerçekleştirmek için kullanılan bu veri sayesinde dosyalar arası geçiş kolay bir şekilde sağlanır.

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XML BAYİLİĞİ NEDİR?

Stoksuz ticarette kullanılan bir bayilik türü olan XML bayiliği belirli tedarikçilerden XML alarak ürün ve hizmetlerini sitelerine ya da pazaryeri platformlarına entegre etmekte ve satışını yapar.

XML VEREN AYAKKABI BAYİLİKLERİ?

AyakkabıXML

Bayi Ayakkabı

Awon Ayakkabı

Ayakkabım Elimde

Erbilden

Bayi Chekich

XML VEREN FİRRMALAR?

Medikal Ürünler İçin XML Veren Firmalar

365alisveris

Eczadeposu.net

balerin.com

Sağlık ve Kozmetik Ürünler İçin XML Veren Firmalar

dilaykozmetik.com

modatools

Parfumvekozmetik.com

Eczadeposu.net

erbilden

Giyim Ürünleri İçin XML Veren Firmalar

YokYok

Sihirli Ayakkabılar

İç Giysim

Moda Merve

fileli.com

Anne ve Bebek Ürünleri İçin XML Veren Firmalar

Yeni Toptancı

Bebeğim Olacak

Aktifbebek.com

Minikalisveris.com

Minikoli.com

bebekreyonu.com

minikoli

bebollykids

modakids

fatihbebek

ilkebebe

Cep Telefonu İçin XML Veren Firmalar

Genpa

Telpa

Tesan