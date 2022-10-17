Stoksuz bir e-ticaret sistemi olan XML'nin ne olduğunu merak edip bu işe atılmak isteyenler merak ettikleri sorulara cevap arıyorlar. Hangi firmalar ile nasıl bir ticaret yaapcakları hakkında cevap arayanlar için XML bayiligi nedir? XML bayilik veren ayakkabı firmaları neler? İşte XML veren firmalar listesi ...
XML NEDİR?
Hem insanlar hem de sistemler arasında kolay bir şekilde işlem yapmaya yardımcı olan veri sistemidir. eri saklamak ve sistemler arasına bilgi aktarımını gerçekleştirmek için kullanılan bu veri sayesinde dosyalar arası geçiş kolay bir şekilde sağlanır.
XML BAYİLİĞİ NEDİR?
Stoksuz ticarette kullanılan bir bayilik türü olan XML bayiliği belirli tedarikçilerden XML alarak ürün ve hizmetlerini sitelerine ya da pazaryeri platformlarına entegre etmekte ve satışını yapar.
XML VEREN AYAKKABI BAYİLİKLERİ?
AyakkabıXML
Bayi Ayakkabı
Awon Ayakkabı
Ayakkabım Elimde
Erbilden
Bayi Chekich
XML VEREN FİRRMALAR?
Medikal Ürünler İçin XML Veren Firmalar
365alisveris
Eczadeposu.net
balerin.com
Sağlık ve Kozmetik Ürünler İçin XML Veren Firmalar
dilaykozmetik.com
modatools
Parfumvekozmetik.com
Eczadeposu.net
erbilden
Giyim Ürünleri İçin XML Veren Firmalar
YokYok
Sihirli Ayakkabılar
İç Giysim
Moda Merve
fileli.com
Anne ve Bebek Ürünleri İçin XML Veren Firmalar
Yeni Toptancı
Bebeğim Olacak
Aktifbebek.com
Minikalisveris.com
Minikoli.com
bebekreyonu.com
minikoli
bebollykids
modakids
fatihbebek
ilkebebe
Cep Telefonu İçin XML Veren Firmalar
Genpa
Telpa
Tesan