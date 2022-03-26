ATV ekranlarının en çok izlenilen dizileri arasında yer alan Yalnız Kurt, yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 9. bölümü ile izleyiciyle buluşan sevilen dizi Yalnız Kurt’un 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanının ardından izleyici ekrana kilitlendi. Yalnız Kurt’un son bölümünde Kumandan Davut, Altay’a kitabın içinde bir mektup bırakıyor. Mektubun dinleyen izleyicilerin akıllarında soru işareti kaldı. Peki, Yalnız Kurt Cihan Ünal ayrıldı mı, ayrılacak mı? Kumandan Davut diziden çıkacak mı, neden çıkacak?

YALNIZ KURT CİHAN ÜNAL AYRILDI MI, AYRILACAK MI?

Yalnız Kurt’un yeni bölüm fragmanında, izleyici tarafından merak edilen sorular cevapsız kaldı. İzleyiciler, Kumandan Davut’un ölüp ölmediğini ve diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Yalnız Kurt dizisinde Kumandan Davut karakterine hayat veren Cihan Ünal’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı cuma günü ATV’de yayınlanacak olan 10. bölümde ortaya çıkacak.

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