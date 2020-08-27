Yapı Kredi 30 Ağustos reklamı izleyenleri duygulandırdı!

30 Ağustos Zafer Bayramı için Koç Grubu'na bağlı Yapı Kredi Bankası'nın yayınladığı video izleyenler tarafından çokça beğenildi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin de yansıtıldığı videoda alay komutanı Hafız Halid Bey'in kızı Nezahat Onbaşı'nın görüntülerine de yer verildi.