Yapı Kredi 30 Ağustos reklamı izleyenleri duygulandırdı!
30 Ağustos Zafer Bayramı için Koç Grubu'na bağlı Yapı Kredi Bankası'nın yayınladığı video izleyenler tarafından çokça beğenildi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin de yansıtıldığı videoda alay komutanı Hafız Halid Bey'in kızı Nezahat Onbaşı'nın görüntülerine de yer verildi.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünde Yapıkredi Bankası'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili reklamı sosyal medyadan büyük beğeni geldi. Alay komutanı Hafız Halid Bey'in kızı Nezahat Onbaşı'nın görüntülerine yer verilen videoda "Biz bu zaferi kadın erkek omuz omuza kazandık. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve eşitliğimizin önündeki sınırları beraber kaldırdık. Kazandıklarımızın değerini hiçbir zaman unutmayacağız" sözlerine yer verildi.
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