Oyuntu ne demek, TDK'ya göre Oyuntu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tezkiyesi Bozuk ne demek, TDK'ya göre Tezkiyesi Bozuk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mütevelli Heyeti ne demek, TDK'ya göre Mütevelli Heyeti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Longa ne demek, TDK'ya göre Longa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Enbiya ne demek, TDK'ya göre Enbiya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İvinti ne demek, TDK'ya göre İvinti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Endam Aynası ne demek, TDK'ya göre Endam Aynası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Orta Hece Düşmesi ne demek, TDK'ya göre Orta Hece Düşmesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İkraz ne demek, TDK'ya göre İkraz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kunt ne demek, TDK'ya göre Kunt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Yarı Ağır Sıklet ne demek, TDK'ya göre Yarı Ağır Sıklet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Yarı Ağır Sıklet ne demek, TDK'ya göre Yarı Ağır Sıklet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Yarı Ağır Sıklet kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Yarı Ağır Sıklet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Yarı Ağır Sıklet nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Yarı Ağır Sıklet kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Yarı Ağır Sıklet ne demek, TDK'ya göre Yarı Ağır Sıklet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yarı ağır sıklet ne demek? Yarı ağır sıklet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yarı ağır sıklet kelimesi. Peki yarı ağır sıklet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yarı ağır sıklet nedir, yarı ağır sıklet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

YARI AĞIR SIKLET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yarı ağır sıklet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yarı ağır sıklet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Boksta 75 kilogramdan 81 kilograma kadar olan ağırlık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT