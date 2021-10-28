Yarı Ağır Sıklet ne demek, TDK'ya göre Yarı Ağır Sıklet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yarı ağır sıklet ne demek? Yarı ağır sıklet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yarı ağır sıklet kelimesi. Peki yarı ağır sıklet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yarı ağır sıklet nedir, yarı ağır sıklet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YARI AĞIR SIKLET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yarı ağır sıklet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yarı ağır sıklet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Boksta 75 kilogramdan 81 kilograma kadar olan ağırlık

