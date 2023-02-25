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Yaşar Poyraz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Yaşar Poyraz'ın biyografisi
İnşaat mühendisi Yaşar Poyraz, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Yaşar Poyraz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Yaşar Poyraz'ın biyografisi.
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