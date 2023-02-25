Yaşar Poyraz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Yaşar Poyraz'ın biyografisi

İnşaat mühendisi Yaşar Poyraz, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Yaşar Poyraz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Yaşar Poyraz'ın biyografisi.

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Yaşar Poyraz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Yaşar Poyraz'ın biyografisi 1

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi yönetim kurulu üyesi Yaşar Poyraz, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Yaşar Poyraz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Yaşar Poyrazın hayat biyografisi.

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Yaşar Poyraz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Yaşar Poyraz'ın biyografisi
Yaşar Poyraz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Yaşar Poyraz'ın biyografisi
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