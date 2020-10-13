Yaşlı adam durakta mastürbasyon yaptı! Görenler şaştı, kaldı
Denizli'de yaşlı bir adam çıplak şekilde durduğu durakta bir sürücünün cep telefonuna mastürbasyon yaparken kaydedildi. Sürücünün yaşlı adamı ikaz ettiği o anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.
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13 Ekim 2020 Salı 16:15
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