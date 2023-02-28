Yazar Murat Akan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Murat Akan'nın biyografisi

Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünü yüksek lisan mezunu Murat Akan, katıldığı televizyon programlarında yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Murat Akan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Murat Akan'ın biyografisi.