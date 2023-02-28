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Yazar Murat Akan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Murat Akan'nın biyografisi
Ankara Gazi Üniversitesi İletişi Fakültesinden mezunu Yazar Murat Akan yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Yazar Murat Akan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Yazar Murat Akan'ın biyografisi.
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