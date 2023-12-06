Yediği dayağın acısını fena çıkardı! Dayak yediği adamı kurşun yağmuruna tuttu!

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde karşılaştığı husumetlisi ile kavga ettiği esnada dayak yiyen şahıs 2 kişiyi silahla yaraladı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Yediği dayağın acısını fena çıkardı! Dayak yediği adamı kurşun yağmuruna tuttu!

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde karşılaştığı husumetlisi ile kavga ettiği esnada dayak yiyen şahıs 2 kişiyi silahla yaraladı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 3 Aralık Pazar günü gece saatlerinde Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha öncesinden husumet bulunduğu öğrenilen Ş.C. (43) ve M.T. (38) bir iş yerinin önünde karşılaştı.

Yediği dayağın acısını fena çıkardı! Dayak yediği adamı kurşun yağmuruna tuttu!

Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgaya dönüşen olay esnasında Ş.C. tabanca ile M.T.’e ateş etti.

Yediği dayağın acısını fena çıkardı! Dayak yediği adamı kurşun yağmuruna tuttu!

Tabancadan çıkan mermiler M.T. ile kavgayı ayırmak isteyen M.B.’e isabet etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.B.’nin kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenilirken, M.T. ise sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay anı kamerada

Öte yandan, iki kişinin yaralanması ile sonuçlanan olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; M.T.’nin iş yerinin önünden geçtikten bir süre sonra geri döndüğü ve Ş.C. ile kavga etmeye başladığı anlar yer aldı. M.B. ile bir vatandaşın tarafları ayırmak için müdahale ettiği esnada yere düşen Ş.C.’nin daha sonrasında belinden çıkardığı silah ile ateş ettiği anlar yer aldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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