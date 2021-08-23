Yeni sezon bomba olacak! Camdaki Kız dizisine dahil olan 2 isim çok konuşulacak!

Geçtiğimiz sezona damga vuran, her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Camdaki Kız dizisi bu sezonda yine seyirciyi ekrana kilitleyeceğe benziyor. Sezon finalinden beri Hayri'nin kim olacağı merak edilirken Cihangir Ceyhan'ın canlandıracağı konuşulan diziye bomba iki isim dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye usta oyuncu Engin Şenkan ve Ozan Buz katıldı. Büyükada'da geçtiğimiz hafta sonu kamera karşısına geçen Ozan Buz'un dizide Sedat rolüne hayat veren Feyyaz Şerifoğlu'nun arkadaşını canlandıracak. Usta oyuncu Engin Şenkan'ın ise enişte rolüne hayat vereceği konuşuluyor.

ENGİN ŞENKAN KİMDİR?

1944 yılında İstanbul'da Eyüp'de doğan Engin Şenkan'ın hayatı Arnavutköy'de geçti. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde okumaya başlayan Şenkan Lise son sınıftayken edebiyat hocasının 'Çürük Elma' diye bir oyunu sahnelerken, seyircilerin arasındaki tiyatrocu Zihni Küçümen ile Ergun Göknar'ın şehir tiyatrolarında oynamasının teklifi ile bir yandan da şehir tiyatrolarında sahneye çıkmaya başladı. onların önermesi ile Ankara'da sınava girerek Konservatuara girdi.

Engin Şenkan kimdir, nereli, kaç yaşında?