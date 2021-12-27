Yeni yılda kar yağacak mı? Yılbaşında İstanbul ve Ankara'da kar yağışı olacak mı 2022?​​​​​​​

Yılbaşında havaın nasıl olacağını merak edenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Yeni yılda kar yağacak mı? Yılbaşında İstanbul ve Ankara'da kar yağışı olacak mı 2021? Tüm merak edilenler haberimizde...

YENİ YILDA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılbaşı için hava durumu tahminlerini açıkladı. Milyonlarca İstanbullunun merakla beklediği kar yılbaşında gelecek mi? MGM'nin resmi internet sitesinden 31 Aralık ve 2021'in ilk günü içi hava durumu tahmini yapıldı..

Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kar yağışına hasret kalan milyonlarca İstanbullu ise yılbaşında kar yağışını heyecanla bekliyor.Sıcaklıkların artacağı belirtilirken hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 7 ila 10, diğer bölgelerde 3 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

YILBAŞINDA İSTANBUL VE ANKARA'DA KAR YAĞIŞI OLACAK MI 2022?

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği, batı kesimler dışında İstanbul ve Ankara'da önemli bir yağış görülmeyeceği tahmin ediliyor.

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İŞTE İL İL TAHMİNLER

Hafta sonu bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları;

​​​​​​​Ankara'da 13, İstanbul ve İzmir'de 17, Antalya ve Adana'da 19, Samsun'da 20, Trabzon'da 19, Erzurum'da 2, Diyarbakır'da 10 derece civarında olacak.

Kuzey iç ve batı bölgelerde rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale ile zamanla Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.