Yer Hizmetleri Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 4323.72

Meslek Adı : Yer Hizmetleri Teknisyeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu : Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu : Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı

Hava limanlarına inen uçakların uygun yerlere park ettirilmesi, hava alanındaki işaretlerin çizilmesi, yolcuların terminale veya uçağa taşınması ile ilgili işleri planlayıp yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yer Hizmetleri Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Uçakların park edecekleri yerleri tespit etmek,

b)Uçak tiplerini ve alanda kalacakları süreyi göz önünde bulundurarak uçakların park edilmesini sağlamak,

c)Uçakların ikmal yerlerine götürülmesini sağlamak,

d)Bagajların nihai varış yerini belirlemek,

e)Kargo ve bagajları yüklemek ve boşaltmak,

f)Yolcuların uçağa geçiş işlemlerini yapmak,

g)Yolcuların güvenli bir şekilde uçağa binmelerini sağlamak,

h)Uçağın kalkışa hazır olması için uçak iç mekânının temizlenmesini sağlamak,

i)Uçağın dışını yıkar ve cam buzlarını çözer,Uçağa yakıt ikmali gerçekleştirmek,

j)Gerçekleştirilen idari görevlerin kayıtlarını tutmak,

k)Charter ve kargo uçuşları için lojistik sağlamak,

l) Havaalanı finans departmanına yer hizmetleri harcamaları ve gelirler hakkında bilgi vermek,

i) İlgili mevzuat ve havaalanı politikalarında gerçekleşen değişiklikleri takip etmek.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Yer Hizmetleri Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ürün Dolum Makinesi Operatörü (Kozmetik) mesleği için “8183.02” kod olarak kullanılır iken Aktivasyon Görevlisi mesleği için “4222.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Yer Hizmetleri Teknisyeni Meslek Kodu “4323.72” olarak belirlenmiştir.

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