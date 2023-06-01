Yerden 226 metre yükseklikte vandallığı görenler ‘pes’ dedi

Afyonkarahisar'da bulunan tarihi Karahisar Kalesi, Türkiye'nin nadir yapılarından biri olup, 226 metre yüksekliğiyle dikkat çekmektedir. Ancak son yıllarda kalede, merdivenlerde, eteklerde ve sur duvarlarında sprey boyalarla yazılan yazılar nedeniyle "vandallığın bu kadarına da pes" dedirten bir durum ortaya çıkmıştır. Eleştirilere konu olan bir diğer nokta ise ilgili kurumlar tarafından bu yazıların silinmemesidir.

Karahisar Kalesi, Afyonkarahisar şehir merkezinde doğal bir yükselti üzerine inşa edilmiş olan volkanik bir kaya kütlesidir. Tarihi kalenin kullanımı M.Ö. 1350'li yıllara kadar uzanmakta olup, Hitit imparatoru II. Murşil döneminde Arzava seferinde stratejik bir mevki olarak kullanılmıştır. Kale, zamanla Hapanuva, Roma ve Bizans dönemlerinde Akroenos adıyla anılmış, Selçuklu Hanedanı'ndan itibaren ise Karahisar adını almıştır.

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Kalenin 600 basamaklı merdivenleriyle çıkılan tepesi, etekler ve sur duvarları sprey boyalarla yazılan yazılarla kirletilmiştir. Kendi bilgisiz kişiler, kalenin zirvesine kadar çıkarak tarihi surlara bile yazılar yazmaktan çekinmemişler.

Bu durumu gören ziyaretçiler ise anlam verememekte ve tepki göstermektedir. İnsanların ilk tepkisi, "neden bir kişi 226 metre yükseğe çıkıp böyle bir şey yapar" şeklinde oldu.

Vandalların, "Afyon Kalesi korunması gerekli tescilli kültür varlığıdır" tabelasının altına bile yazması ise insanları şaşırtmış ve hayretler içinde bırakmıştır.

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