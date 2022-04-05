YSK açıkladı: Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor, çıkaracak 2022? İşte illere göre milletvekili sayıları artan, azalan iller

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararına göre, TÜİK verilerinden yararlanılarak 600 milletvekilinin illere göre dağılımı yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görev yapacak 600 milletvekilinin dağılımı vatandaş tarafından merak edildi. Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor, çıkaracak 2022? İşte illere göre milletvekili sayıları artan, azalan iller soru ve konu başlıklarına sizler için haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları…

İLLERE GÖRE MİLLETVEKİLİ SAYILARI ARTAN, AZALAN İLLER

Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre;vDenizli'nin milletvekili sayısı 8'den 7'ye, Eskişehir'in 7'den 6'ya, Muş'un 4'ten 3'e düştü. Ayrıca Antalya'nın 16 olan milletvekili sayısı 17'ye Tekirdağ'ın milletvekili sayısı 7'den 8'e çıktı. Bayburt'un 1 olan milletvekili sayısı da 2 olarak belirlendi. Parlamentoda 1 milletvekili ile temsil edilen Bayburt'un milletvekili sayısı da 2'ye yükseldi.

YSK AÇIKLADI: HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR, ÇIKARACAK 2022?

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı (YSK) tarafından yayımlanan karara göre, TBMM’de görev yapacak 600 milletvekilinin dağılımı belli oldu.

İŞTE 81 İLİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI:

Adana: 15

Adıyaman: 5

Afyonkarahisar: 6

Ağrı: 4

Amasya: 3

Ankara: 36

Antalya: 17

Artvin: 2

Aydın: 8

Balıkesir: 9

Bilecik: 2

Bingöl: 3

Bitlis: 3

Bolu: 3

Burdur: 3

Bursa: 20

Çanakkale: 4

Çankırı: 2

Çorum: 4

Denizli: 7

Diyarbakır: 12

Edirne: 4

Elazığ: 5

Erzincan: 2

Erzurum: 6

Eskişehir: 6

Gaziantep: 14

Giresun: 4

Gümüşhane: 2

Hakkari: 3

Hatay: 11

Isparta: 4

Mersin: 13

İstanbul: 98

İzmir: 28

Kars: 3

Kastamonu: 3

Kayseri: 10

Kırklareli: 3

Kırşehir: 2

Kocaeli: 13

Konya: 15

Kütahya: 5

Malatya: 6

Manisa: 10

Kahramanmaraş: 8

Mardin: 6

Muğla: 7

Muş: 3

Nevşehir: 3

Niğde: 3

Ordu: 6

Rize: 3

Sakarya: 7

Samsun: 9

Siirt: 3

Sinop: 2

Sivas: 5

Tekirdağ: 8

Tokat: 5

Trabzon: 6

Tunceli: 2

Şanlıurfa: 14

Uşak: 3

Van: 8

Yozgat: 4

Zonguldak: 5

Aksaray: 4

Bayburt: 2

Karaman: 3

Kırıkkale: 3

Batman: 5

Şırnak: 4

Bartın: 2

Ardahan: 2

Iğdır: 2

Yalova: 3

Karabük: 3

Kilis: 2

Osmaniye: 4

Düzce:3

Toplam: 600

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