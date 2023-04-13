Zekiye isminin anlamı nedir, Zekiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Zekiye isminin anlamı; Oldukça Ak Renkli Kaya, Beyazca Kaya.Günahsız, zeki, temiz.Halis, katışıksız.Hz. Fatıma’nın lakaplarından biridir. Bu içeriğimizde Zekiye isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Zekiye isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

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Zekiye isminin anlamı nedir, Zekiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Zekiye isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Zekiye ismi ne demek, Zekiye ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Zekiye isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

anlamı nedir?

Zekiye İsminin anlamı nedir? TDK Zekiye anlamı:

Zekiye ismi Türk Dil Kurumunda Anlayışlı, kavrayışlı, zeka sahibi anlamında tanımlanmaktadır.

Zekiye İsmi Kuranda geçiyor mu?

Zekiye ismi Kuran-ı Kerim'de geçmektedir.

Zekiye isminin kökeni:

Zekiye ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 68909 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Zekiye isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Zekiye isminin rengi:

Celadon

Zekiye ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Zekiye isminin Harf Analizi Nedir ?

Zekiye ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

E : İletişim, duygusal karışık

K : Kariyerli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Y : Başına buyruk, depresif

E : İletişim, duygusal karışık

Zekiye isminin Numerolojisi Kaçtır?

Zekiye ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Z : 29

E : 6

K : 14

İ : 12

Y : 28

E : 6

= 95 Zekiye İsminin Numeroloji Toplamı 95’dir.

Zekiye isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Zekiye ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Zekiye isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Z: 8 E: 5 K: 2 İ: 9 Y: 7 E: 5 = 36

3 + 6 = 9 Kader sayısıdır

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Zekiye isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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