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  3. Zihinsel engelli kız çocuğuna taciz! Sosyal medyadan büyük infial yarattı

Zihinsel engelli kız çocuğuna taciz! Sosyal medyadan büyük infial yarattı

İstanbul Esenler'deki bir markette bir kişi zihinsel engelli bir kıza cinsel istismarda bulundu. Olayın ardından kıza para veren kişinin o görüntüleri marketin güvenlik kameralarına anbean böyle görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan bu video vatandaşlar tarafından çokça tepki aldı.

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11 Aralık 2020 Cuma 17:21
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