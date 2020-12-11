Zihinsel engelli kız çocuğuna taciz! Sosyal medyadan büyük infial yarattı
İstanbul Esenler'deki bir markette bir kişi zihinsel engelli bir kıza cinsel istismarda bulundu. Olayın ardından kıza para veren kişinin o görüntüleri marketin güvenlik kameralarına anbean böyle görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan bu video vatandaşlar tarafından çokça tepki aldı.
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11 Aralık 2020 Cuma 17:21
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