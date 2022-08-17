10 bin TL maaşlı iş ilanı | Kızılay duyurdu! KPSS şartsız memur ve işçi alımı Ağustos 2022

10 bin TL maaşlı iş ilanı, acil iş arayışında olanlar için iyi bir çıkış kapısı gibi görünüyor. Kızılay'ın duyurduğu ilanla ilgili başvuru şartlarına ve tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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10 bin TL maaşlı iş ilanı | Kızılay duyurdu! KPSS şartsız memur ve işçi alımı Ağustos 2022

Kızılay memur ve işçi alımı yapacağını resmen duyurdu. KPSS şartsız memur ve işçiler için 10 bin TL maaş ödemesi yapılacak. İşte Kızılay ilanı detayları...

10 BİN TL MAAŞLI İŞ İLANI | KIZILAY DUYURDU!

Adaylar yayımlanan ilana Kızılay web sitesi üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunabilecekler. Başvurular 22 Ağustos ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

10 bin TL maaşlı iş ilanı | Kızılay duyurdu! KPSS şartsız memur ve işçi alımı Ağustos 2022

BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLARI...

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim almış olmak ve, mezun olmuş veya bu alanlarda sertifikalı kurslara katılım sağlamış olmak,

İstenilen kadro için en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak,

Fizik tedavi alanında olan yeni gelişmeleri takip eden, görsel sunum yapabilme kabiliyeti olan adaylar aranıyor.

Ekip çalışmasına uyum sağlayabilecek, öğrenmeye açık ve etkileşim becerisi gelişmiş olmak,
İstanbul ili sınırlarında ikamet ediyor olmak gerekiyor,
Askerlik görevini yerine getirmiş olmak,

10 bin TL maaşlı iş ilanı | Kızılay duyurdu! KPSS şartsız memur ve işçi alımı Ağustos 2022

HANGİ MESLEK GRUPLARINDA ALIM OLACAK?

Genel yoğun bakım hemşiresi,
Satış Uzmanı;
Proje Yönetim Uzmanı;
Fason Takip ve Kalite Kontrol Uzmanı;
Kumaş ve Aksesuar Uzmanı alınmları olacaktır.

10 bin TL maaşlı iş ilanı | Kızılay duyurdu! KPSS şartsız memur ve işçi alımı Ağustos 2022​​​​​​​

GENEL YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Toplumsal Bağış Geliştirme ve Kampanya Yönetimi Uzmanı alınacak pozisyonlar arasında yer alıyor.
Sıhhat Meslek Liselerinde veya Üniversite Hemşirelik bölümlerinde eğitim almış ve ilgili üniversitelerden mezun olmuş olmak,
Özel Hastanelerin Genel Yoğun Bakım ünitesinde en az 2 yıl mesleki tecrübe edinmiş olmak,
Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilmek,
Hasta memnuniyetini benimsemiş ve bunun üzerine yoğunlaşıyor olmak,
Ekip çalışmalarına uyum sağlayan, mesleki ve bireysel gelişime önem veriyor olmak,
İstanbul ili sınırları içinde ikamet eden adaylar isteniyor.

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