15 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Yepyeni dizi Baht Oyunu ilk bölümüyle Kanal D'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranlar olurken akşam ise kanalın merakla beklene yeni dizisi Baht Oyunu izleyici karşısına geçiyor. İşte 15 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı...

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