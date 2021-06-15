15 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Yepyeni dizi Baht Oyunu ilk bölümüyle Kanal D'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranlar olurken akşam ise kanalın merakla beklene yeni dizisi Baht Oyunu izleyici karşısına geçiyor. İşte 15 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı...
Ekranların sevilen kanalı Kanal D'de bugün ne olduğu merakla aratılıyor. 13:15'te Gelinim Mutfakta ekranlarda olurken 16:00'da efsane dizi Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle izleyici karşısına geçiyor. Akşam kuşağında ise yepyeni dizi Baht Oyunu izleyiciyle buluşuyor. İşte 15 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı...
15 HAZİRAN 2021 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI
7:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
22:45 Baht Oyunu
Baht Oyunu ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Baht Oyunu hangi gün oynuyor?
Baht Oyunu dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?