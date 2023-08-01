15 yıl hapis cezası bulunan firari ormanda yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma üç ayrı suçtan karara bağlanmış 15 yıl hapis kararı bulunan ve firarda olan şüpheli Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ormanlık alanda yakalandı.

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15 yıl hapis cezası bulunan firari ormanda yakalandı

Üç ayrı suçtan karara bağlanmış 15 yıl hapis kararı bulunan ve firarda olan şüpheli Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ormanlık alanda yakalandı.

EVİNDEKİ SAKSILARDA KENEVİR YETİŞTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Hakkında "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, uyuşturucu madde kabul etmek veya bulundurmak, kasten yaralama" suçları olmak üzere üç ayrı suçtan 15 yıl karara bağlanmış hapis cezası ile yakalama kararı bulunan G.Ç. isimli şahsın Marmaris İlçesi Adaköy Mahallesi ormanlık alanda olduğu tespit edildi. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin kaldığı ormanlık alandaki eve operasyon düzenlendi. Operasyonda G.Ç. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada saksılara ekili vaziyette 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

15 yıl hapis cezası bulunan firari ormanda yakalandı

G.Ç. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KAYNAK: İHA

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