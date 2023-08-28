17 yaşında Kız Çocuğu İnşaatta Ölü Bulunmuştu, bakanlık olayla ilgili açıklama yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu basında yer alan "Kız Çocuğu İnşaatta Ölü Bulundu" haberi ile ilgili detaylı açıklamada bulundu.

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17 yaşında Kız Çocuğu İnşaatta Ölü Bulunmuştu, bakanlık olayla ilgili açıklama yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, inşaatta ölü bulunan kız çocuğunun bakanlığa bağlı bir kuruluştan izinli olarak ayrıldığını ve izin süresi bitiminde geri dönmediğini açıkladı.

İZİN ALDI ÇIKTI BİR DAHA DERİ DÖNMEDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gündeme gelen habere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan "17 Yaşındaki Kız Çocuğu İnşaatta Ölü Bulundu" başlıklı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Haberlere konu olan Y.C.I, 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren Bakanlığımıza ait bir kuruluşta koruma ve bakim altında tutulmuştur. 23 Ağustos tarihinde kuruluşumuzdan izinli olarak ayrılan Y.C.I, izin süresi bitiminde kuruluşa dönmemiş, bunun üzerine kuruluş görevlilerimiz ivedilikle kolluk kuvvetlerine kayıp bildiriminde bulunmuştur. Gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden personellerimiz vefat eden kişinin Y.C.I. olduğunu doğrulamıştır. Olayla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alınmış, adli sure devam etmektedir. Bakanlık olarak suçluların en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak hukuki sürecin yakından takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı.

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KAYNAK: İHA

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