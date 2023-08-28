Tekirdağ'da şaşkınlık veren görüntü! İçme suyu filtresi 5 günde çamura döndü

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bir vatandaş içme suyu filtresini 5 gün önce temizlediğini ve yeniden filtrenin çamurla kaplandığını iddia etti.

FİLTREDEN ÇIKAN ÇAMUR ŞAŞKINLIK YARATTI

Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir vatandaş içme suyunun çamurlu gelmesinden dolayı sitem etti. Evine gelen suyun sürekli olarak kahverengi olduğundan bahseden Mustafa B., "Evime gelen içme suyunun filtresini 5 gün önce temizledim ama 5 günde yine eski haline geldi. Bu nedir? Cidden yazık" diye tepki gösterdi.

Mustafa B.'nin evinde temizlediği içme suyu filtresi kabındaki suyun renginin de sarı renkte olması dikkat çekti.

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